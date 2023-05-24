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幼兒園「甲蟲數學題」一堆人答不出　PTT罵爆：什麼爛東西

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲題目以甲蟲當作算盤，考倒一堆人了。（圖／翻攝PTT）

網搜小組／劉維榛報導

日前有網友點名，小時候「學珠算」當才藝，長大才發現不實用又廢。就有家長哀喊，孩子的幼兒園數學作業超難，題目是觀察甲蟲殼上的斑點，來推算另一圖案答案是多少，結果問了一堆人都看不懂。原來答案與算盤有關，引來全場網友大罵，「靠X喔，是要通靈是嗎？」

一名網友在PTT表示，朋友傳來孩子的幼兒園作業，題目是「請觀察甲蟲身上」代表多少數字，而第一張圖案可見，蟲蟲有3個黑點與6個灰點，代表是（52）的意思，因此要孩子們推測「6個黑點與4個灰點」，答案是多少呢？

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原PO說，友人想破頭也答不出來，且問了身旁親友也各個一頭霧水。對此，原PO也充滿問號求助神人們，「現在幼兒園都這麼難嗎？我女兒過陣子也要上幼兒園了，會不會跟不上啊？」

底下網友也看傻回應，「這是腦筋急轉彎吧，拿來當作業超瞎」、「不懂是52是啥意思」、「太難了吧」、「幼兒園考這個，真的爛」、「範例只給一個是要觀察個屁啊」、「靠X喔，是要通靈是嗎」、「可能是給天才兒童的題目」、「看到這個就知道教改真的是失敗」、「什麼爛東西」。

留言串中，釣出神人解題表示，其實是把甲蟲比擬成算盤，「這算盤吧」、「什麼爛題目，誰知道左上角是10，這要觀落陰吧」、「是珠算盤沒錯」、「遇到我一定幹爆學校，珠算你就畫算盤啊」、「我沒用過算盤...完全不懂」。

也就是說，只看黑點，灰點視為0，甲蟲左側頭1個黑點為50、左側身體1個黑點為10、右側頭1黑點代表5，最後右側身體1個黑點是1，因此下圖「答案就是 50+10+5+3=68」。

▼網友罵爆。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

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