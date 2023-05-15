「挖呀挖老師」洗腦神曲再＋1！1分半療癒片曝光

▲「挖呀挖老師」日前上傳了新歌。（圖／翻攝微博）

記者楊庭蒝／綜合報導

湖北武漢一名黃姓幼兒園女教師平時會在抖音上傳教導兒歌的片段而爆紅，其曲子《小小花園》更突破億次觀看，被網友封為「挖呀挖老師」。近日該名教師在抖音上傳了新的兒歌《太陽高照花兒在笑》，上傳短短兩天已經獲得超過30萬的按讚數、3萬則留言，引起一陣熱議。

「挖呀挖老師」因精緻五官加上娃娃音，配合有趣的手勢教導兒歌《小小花園》，歌詞「在什麼樣的花園裡面挖呀挖呀挖，種什麼樣的種子開什麼樣的花」異常洗腦，吸引網友不斷轉發及觀看，目前粉絲即將衝破7百萬大關，。

不過，也因為一夕爆紅的緣故，「挖呀挖老師」也遭爆料嚴重修圖、年齡造假、一場直播收入逾千萬新台幣等，言行舉止與過往都遭到放大檢視。

「挖呀挖老師」近日上傳的新歌《太陽高照花兒在笑》，歌詞寫道「小手變太陽，大聲點音，太陽高照，花兒在笑，等我做操，還蹦蹦跳。拍一拍，我每天早上起得早，我永遠不會老」，簡單易懂的歌詞加上朗朗上口的旋律，讓影片裡的小朋友也能輕鬆跟唱。

影片上傳後，不少粉絲留言指出，「黃老師真的是一名非常棒的幼師」、「會笑的眼睛真的很愛」、「笑容很治癒，加油黃老師」。

