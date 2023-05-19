新北幼園師餵藥3幼童！2人分別驗出2種藥　竟有「四級毒品」

▲幼兒園教師涉嫌餵孩童藥物（圖／達志／示意圖）

記者戴上容／新北報導

新北板橋一名幼兒園中班教師被3名家長控告，涉嫌以藥物餵食幼童，警方前往幼兒園及老師住家搜索，扣回監視器追查，依傷害、藥事法等4罪嫌送辦，檢方諭知2萬交保，該教師也被教育局停職。據悉，有3名孩童家長各自帶孩子去醫院驗藥，2名孩童結果已出爐，分別是巴比妥（四級毒品）、苯重氮基鹼殘留，另一名尚待結果，醫師表示，孩子要是長期服用含有安眠藥的藥物，不但會影響中樞神經，恐怕會影響身心發展。

據了解，這名被告的教師在中班任教2年，家長因為懷疑其孩子雖在小班，但可能有因跨班而被餵藥的情形而提告，事發之後，涉案老師因調查關係調離現職。3名孩童的家長各自到醫院檢查後，其中一名有驗出苯重氮基鹼殘留，另一名則是巴比妥（屬四級毒品），另一位已經檢驗等待確認中。

醫師表示，孩子要是長期服用含有安眠藥的藥物，不但會影響中樞神經，恐怕會影響身心發展；檢警第一時間就來到她的住家搜索，未查到任何事證，最後以藥事法等罪嫌將她2萬交保。

而整件事情最弔詭的是，這間幼兒園有拍攝孩童的監視器，只剩4月份以前，關鍵控訴的餵藥時間點沒任何影像佐證，檢警後續不排除傳喚家長以及校長釐清。

新北市教育局幼教科長陳沛雯表示，教育局已要求該教師停職調查，查證卻有不當行為，本局會勿枉勿縱嚴懲不貸，最重裁罰行為人60萬，並通報全國不適任教保服務人員系統，將老師終身列管，不得擔任教保服務人員。