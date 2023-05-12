抓2歲童撞書櫃！教保員輕判30天　立委轟程序有瑕疵...彰府回應

▲▼王婉諭踢爆彰化縣某幼兒園教師施暴幼童。（圖／王婉諭辦公室提供）

記者唐詠絮／彰化報導

時代力量立委王婉諭今（12）日召開記者會踢爆，彰化縣某幼兒園於2022年10月發生男童遭教保人員大力拉扯手臂、撞擊書櫃，導致手臂挫傷。該施暴行為人於2023年4月依過失傷害罪被判30天拘役，砲轟縣府未落實現行兒少虐待案件調查程序的法令，縣府也做出回應強調．一切依法行政。

王婉諭說，雖然全案已判決有罪，但監視器畫面中明顯可以看出，還有其他孩童也疑似受到不當對待，而彰化縣教育處卻未說明後續處理情形。另一方面，家屬向教育處申訴時，完全沒有機會參與調查過程，向要求看當天完整的監視畫面，卻一直沒有看到，直到律師閱卷時，才於卷宗中發現縣府社會處已認定老師未違反兒少法，實在太過草率。

針對王婉諭的指控，彰化縣府表示，家長已向幼兒園所調閱監視器，並偕同員警前往幼兒園所查看畫面，後由員警調閱案發當時監視器畫面留存，並轉交法院作為審理依據，而市政府取得案發過程影像畫面及相關調查資料後，皆依程序移請兒童及少年福利與權益保障法裁罰評估會議委員進行查閱。

縣府強調，縣府也曾依家長所陳之疑慮及意見，再次重新召開裁罰評估會議，並請委員檢視影帶內容再次確認會議決議，相關調查結果亦有通知家長。

並指出，對於此案「一切依法行政」，並尊重本縣兒童及少年福利與權益保障法裁罰評估會議及司法判決，依相關規定卓處。強調，將持續督導該園強化園內教職員工正向管教知能，定期透過園務會議宣導，積極改善教保服務人員教學品質，對於教保服務機構或相關服務人員如有違法情事，本府決不寬貸。