　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

抓2歲童撞書櫃！教保員輕判30天　立委轟程序有瑕疵...彰府回應

▲▼王婉諭踢爆彰化縣某幼兒園教師施暴幼童。（圖／王婉諭辦公室提供）

▲▼王婉諭踢爆彰化縣某幼兒園教師施暴幼童。（圖／王婉諭辦公室提供）

記者唐詠絮／彰化報導

時代力量立委王婉諭今（12）日召開記者會踢爆，彰化縣某幼兒園於2022年10月發生男童遭教保人員大力拉扯手臂、撞擊書櫃，導致手臂挫傷。該施暴行為人於2023年4月依過失傷害罪被判30天拘役，砲轟縣府未落實現行兒少虐待案件調查程序的法令，縣府也做出回應強調．一切依法行政。

王婉諭說，雖然全案已判決有罪，但監視器畫面中明顯可以看出，還有其他孩童也疑似受到不當對待，而彰化縣教育處卻未說明後續處理情形。另一方面，家屬向教育處申訴時，完全沒有機會參與調查過程，向要求看當天完整的監視畫面，卻一直沒有看到，直到律師閱卷時，才於卷宗中發現縣府社會處已認定老師未違反兒少法，實在太過草率。

針對王婉諭的指控，彰化縣府表示，家長已向幼兒園所調閱監視器，並偕同員警前往幼兒園所查看畫面，後由員警調閱案發當時監視器畫面留存，並轉交法院作為審理依據，而市政府取得案發過程影像畫面及相關調查資料後，皆依程序移請兒童及少年福利與權益保障法裁罰評估會議委員進行查閱。

縣府強調，縣府也曾依家長所陳之疑慮及意見，再次重新召開裁罰評估會議，並請委員檢視影帶內容再次確認會議決議，相關調查結果亦有通知家長。

▲▼王婉諭踢爆彰化縣某幼兒園教師施暴幼童。（圖／王婉諭辦公室提供）

並指出，對於此案「一切依法行政」，並尊重本縣兒童及少年福利與權益保障法裁罰評估會議及司法判決，依相關規定卓處。強調，將持續督導該園強化園內教職員工正向管教知能，定期透過園務會議宣導，積極改善教保服務人員教學品質，對於教保服務機構或相關服務人員如有違法情事，本府決不寬貸。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／NBA戰神見面會被罵翻　主辦單位道歉補償
快訊／台大女學生墜樓！　傷重身亡
為娶辣小三「把兒女扔下15樓」　渣父「裝無辜」假哭、頭撞地
快訊／台大學生墜樓！　校方回應
快訊／王思佳還原「休學原因」！　認了是遺憾：被多插一刀
修復林淑雅遺體　爸爸進來看女兒...她哽咽：很深沉的哀傷
1死10傷記者會董座「拍拍手」　盧秀燕看不下去：有點白目

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

只是違規右轉！拒檢撞計程車　警破窗逮人...莽男哭喊：對不起啦

驚險現場曝！普悠瑪急煞險撞車頭　網喊：這柵欄天天關住車

快訊／台北橋旁無人空屋詭異起火！濃煙狂竄　警消佈線搶救

桃園小吃店氣爆片！瓦斯工「瞬間被火吞噬」痛苦奔逃　2度灼傷送醫

快訊／台大宿舍墜樓！　「26歲女學生」傷勢過重宣告不治

雲林二監母親節懇親　受刑人溫馨光輝團聚與家人話家常

全國大掃黑持續加壓！第3波掃蕩拘65名黑幫大哥　390幫眾落網

中捷全線大體檢！系統和人員訓練確有不足　盧秀燕啟動4大措施

2男童相約台中望高寮看風景　看到警察秒嚇哭：以為要來抓他

驚險警匪追逐！毒男拒檢撞警車逃5km　警「撞回去」攔截圍捕

中捷還原「奪命1分鐘」　記者會前全體員工默哀

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

小球迷便當遭「界外球擊落」　球團直接1換3...主播：水啦

《金師傅3》看韓石圭收拾屁孩！　安孝燮、李聖經熱戀抱緊緊

中捷公布影像

中捷公布「車廂內部監視器」！撞擊瞬間粉塵狂炸　乘客嚇壞趴地(更)

神反應！女乘客見異狀不上車　機警外師中捷車廂內倒臥護頭

李光洙遭劉在錫拷問：幹嘛逼我　金宇彬拿手機「秒掛電話」XD

三總醫遭家屬飆三字經　揮拳重擊鼻梁眼鏡掉地

只是違規右轉！拒檢撞計程車　警破窗逮人...莽男哭喊：對不起啦

驚險現場曝！普悠瑪急煞險撞車頭　網喊：這柵欄天天關住車

快訊／台北橋旁無人空屋詭異起火！濃煙狂竄　警消佈線搶救

桃園小吃店氣爆片！瓦斯工「瞬間被火吞噬」痛苦奔逃　2度灼傷送醫

快訊／台大宿舍墜樓！　「26歲女學生」傷勢過重宣告不治

雲林二監母親節懇親　受刑人溫馨光輝團聚與家人話家常

全國大掃黑持續加壓！第3波掃蕩拘65名黑幫大哥　390幫眾落網

中捷全線大體檢！系統和人員訓練確有不足　盧秀燕啟動4大措施

2男童相約台中望高寮看風景　看到警察秒嚇哭：以為要來抓他

驚險警匪追逐！毒男拒檢撞警車逃5km　警「撞回去」攔截圍捕

特斯拉在陸召回110萬輛車　涉「動能回收」恐增加碰撞風險

5個從未去過Met Gala的好萊塢大咖！李奧納多、小布、裘莉都在其中

陸反詐騙推「老人劇本殺」沉浸體驗　美女警花宣導鎖定年輕手機族

五都「房市數據」重摔3~4成　新北離奇反增7%

只是違規右轉！拒檢撞計程車　警破窗逮人...莽男哭喊：對不起啦

軒尼詩ＸNBA聯名籃球地景！Allen Iverson現身加持限時4天

驚險現場曝！普悠瑪急煞險撞車頭　網喊：這柵欄天天關住車

「TOYOTA全新入門休旅」5月見！台灣有望下半季國產引進

南韓國寶級演員病逝！享壽83歲　曾3度演出韓首任總統

快訊／台北橋旁無人空屋詭異起火！濃煙狂竄　警消佈線搶救

找大奶妹「幫種草莓」男出軌遭抓包　女友發火飆髒話：是不是跟別人XX

社會熱門新聞

中捷最新視角曝！　工人驚喊：挫賽！死定了

2.5公噸鐵板掉落奪命！新北掛吊員成人肉夾心慘死

董座「請全場鼓掌」遭抨擊　中捷澄清道歉

媳婦「嘴對嘴」安慰公公！綠夫怒告父親

母照顧重病兒40年　疑膠帶封口鼻殺人

即／鐵板從天而降砸死工廠員工

即／台大學生宿舍驚傳墜樓！　現場封鎖調查中

長髮妹被當街壓地狂毆！原因曝光

25歲美豔人妻色誘仙人跳　他一摩鐵慘被打斷腿

花7hrs修復！76行者曝「林淑雅父見傷口反應」

台大生拍照檢舉違停　遭運將尾隨扯下車

沒室友！陳致中入獄第一晚吃睡正常

女赴外木山喬債談判　遭壓地暴打

啟動ACC又撞了！黑色油電車國1猛撞緩撞車

更多熱門

相關新聞

彰縣2歲幼童遭教保員施暴　王婉諭揭後續批市府調查疏失

彰縣2歲幼童遭教保員施暴　王婉諭揭後續批市府調查疏失

時代力量立委王婉諭今（12）日召開記者會踢爆，彰化縣某幼兒園於2022年10月發生男童遭教保人員大力拉扯手臂、撞擊書櫃，導致手臂挫傷。該施暴行為人於2023年4月獲判過失傷害罪。然而，彰化縣教育處及社會處被指均未依據教育部規定，讓男童與其家屬參與程序，呼籲教育部督導地方政府，落實現行兒少虐待案件調查程序的法令。

國會助理過馬路遇警車未禮讓　王婉諭發函要解釋卻挨批

國會助理過馬路遇警車未禮讓　王婉諭發函要解釋卻挨批

王婉諭主張女性應服兵役　列各式訓練：已是國家未來趨勢

王婉諭主張女性應服兵役　列各式訓練：已是國家未來趨勢

說好打詐？時力揭打詐綱領不存在　批陳建仁搞詐騙「應向全民道歉」

說好打詐？時力揭打詐綱領不存在　批陳建仁搞詐騙「應向全民道歉」

應採多元形式　王婉諭：女性應服兵役

應採多元形式　王婉諭：女性應服兵役

關鍵字：

彰化縣政府王婉諭過失傷害幼兒園

讀者迴響

熱門新聞

林依晨傳「協議離婚中」！　8年婚姻告急經紀人回應了

今天媽祖生日！4生肖運勢超旺

病患指數全正常！護理師一句「怪怪的」　醫：重症了

AV界傳奇！她入行15年拍2500部片不脫衣

女星玩德州撲克成「決賽桌唯一女生」！

中捷最新視角曝！　工人驚喊：挫賽！死定了

2.5公噸鐵板掉落奪命！新北掛吊員成人肉夾心慘死

第2波梅雨鋒面來襲倒數　南部水庫幫助大

董座「請全場鼓掌」遭抨擊　中捷澄清道歉

求子14年終於懷雙胞胎　女產下人魚寶寶

媳婦「嘴對嘴」安慰公公！綠夫怒告父親

天后闆妹曝切割王思佳真相！

特斯拉2車款遭拒保！國泰產險開第一槍　富邦擬跟進

冷氣舒眠鍵按了差在哪？專家曝超強功能

麻古「1飲品買1送1」連喝3天

更多

最夯影音

更多
中捷還原「奪命1分鐘」　記者會前全體員工默哀

中捷還原「奪命1分鐘」　記者會前全體員工默哀
車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

小球迷便當遭「界外球擊落」　球團直接1換3...主播：水啦

小球迷便當遭「界外球擊落」　球團直接1換3...主播：水啦

《金師傅3》看韓石圭收拾屁孩！　安孝燮、李聖經熱戀抱緊緊

《金師傅3》看韓石圭收拾屁孩！　安孝燮、李聖經熱戀抱緊緊

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面