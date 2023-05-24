力拼亞洲第一！女生好棒　頂新和德邀您為亞洲盃台灣選手加油

▲亞洲盃女子棒球錦標賽中華隊代表團，將啟程前往香港參賽。（圖／頂新和德文教基金會提供）

生活中心／台北報導

2019年亞洲盃亞軍中華女子棒球隊於今(24)日前往香港參加2023年亞洲盃女子棒球錦標賽，爭奪前進世界盃女子棒球賽的晉級機會。中華女棒隊成員主要來自頂新和德文教基金會贊助的「接棒未來女子棒球隊」，這支實力堅強的勁旅曾在全國賽中締造五連霸，希望能延續連勝好氣勢，力拼最佳成績。

受到男棒女壘的刻板印象影響，女子棒球的關注度相對較低，「接棒未來女子棒球隊」領隊謝榮瑤表示，台灣女子棒球運動發展緩慢，現在約只有12隊，而能被民眾記住的球隊幾乎沒有，有了頂新和德文教基金會創辦人魏應充的支持，讓她們的球隊很幸福。

▲頂新和德文教基金會魏應充創辦人，透過影片鼓勵女棒們以平常心應戰，同時也期勉她們能獲得佳績。（圖／頂新和德文教基金會提供）

接棒未來女棒隊黃巧芸是中華隊的老將，特地跟日本女子棒球兵庫藍砂隊請假加入中華隊，她說日本棒球和壘球是分開發展，女生想要打棒球從小就有三級棒球的環境培養。第一次代表中華隊出戰的張甄芸表示，很感謝基金會協助，提供有職棒等級的斗六棒球場，支援夜間比賽的訓練，預先做好夜間比賽的環境適應。

▲張甄芸（左）非棒球科班出身的她，第一次代表中華隊出戰。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲接棒未來女子棒球隊隊黃巧芸是中華隊的老將，同時也是旅日選手的她，特地返台參加中華隊。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲為了能更熟悉比賽現場，於斗六棒球場，安排夜間密集訓練，預先做好夜間比賽的環境適應。（圖／頂新和德文教基金會提供）

女子棒球在往夢想的道路上有許多障礙，頂新和德文教基金會從2019年開始長期支持「接棒未來女子棒球隊」，提供球具球衣、練習場地和工作機會等資源，讓這群業餘打球的女生無後顧之憂。

中華隊21人從四月底開始展開練六休一的集訓，球員們為了出國比賽，跟工作單位和學校請假一個月，就算沒有收入也要為台灣女子棒球爭光。接棒未來女棒隊員口中背後默默支持的「魏爸」、基金會創辦人魏應充也特別錄製影片鼓勵她們以平常心應戰，同時也期勉她們能獲得佳績，啟發更多女棒好手，大家一棒接一棒，讓台灣女棒發光發熱。

2023年亞洲盃女子棒球錦標賽(2023 III BFA Women's Baseball Asian Cup)，將於2023年5月21日至6月1日舉行，中華台北、日本、韓國、中國、香港、菲律賓6隊直接晉級會內賽，另有6隊於資格賽搶奪進入會內賽的2名名額。相關即時賽事請鎖定接棒未來粉絲專頁：https://pse.is/4ytdlf