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頂新和德文教基金會　2023年食公益捐助計畫徵件起跑

頂新和德文教基金會2023年食公益捐助計畫徵件起跑（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲2023年食公益捐助計畫徵件起跑。（圖／頂新和德文教基金會提供）

生活中心／綜合報導

頂新和德文教基金會「食食刻刻與愛同行-食公益」計畫今年邁入第9屆，累積幫助超過60家次的公益團體，捐助金額超過3,200萬，受扶助對象涵蓋老人、高風險家庭、街友、身心障礙者、獨老及偏鄉兒少等，受惠達360萬人次，今年食公益計畫徵件開跑即日起至7月31日，歡迎公益單位踴躍報名。

就讀小學五年級的阿華(化名)有一個讀幼稚園的妹妹，和剛出生3-4個月的弟弟，爸媽來自越南，在宜蘭租屋開美甲店，因疫情影響收入銳減，收入不穩定無法養家，阿華爸爸必須在晚上十點關店後到家裡附近溪流抓野生魚到處兜售，貼補家用，但生活仍匱乏。

頂新和德文教基金會2023年食公益捐助計畫徵件起跑（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲阿華家人領取食物包物資。（圖／台灣基督教福利會提供）

有了頂新和德文教基金會「食公益」捐助計畫的協助，台灣基督教福利會透過「愛從這裡開始~弱勢家庭食物包勸募計畫」，固定提供食物包讓發育中的阿華與弟妹能夠溫飽不挨餓，福利會亦不定期提供尿布與奶粉，幫助這個家庭減輕負擔。

台灣基督教福利會執行長游宗仁表示，後疫情時代國內通膨物價高漲，許多瀕臨失業家庭來求助，感謝頂新和文教基金會提供食物包經費，照顧邊緣戶、為弱勢家庭帶來溫暖與希望。

頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡指出，感佩台灣基督教福利會60多年來為宜蘭、花蓮和台東的偏鄉弱勢家庭提供關懷和物資協助，盼有更多社會大眾的支持。

頂新和德文教基金會2023年食公益捐助計畫徵件起跑（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲食物包愛心物資發放。（圖／台灣基督教福利會提供）

頂新和德文教基金會2023年食公益捐助計畫徵件起跑（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲食物銀行愛心物資發放。（圖／台灣基督教福利會提供）

全台首個結合飲食與慈善公益的「食公益捐助計畫」即日起開跑，徵件主題以「食」領域為核心進行，號召全台公益團體來報名；同時，基金會更期待藉由優秀的徵件作品讓大眾一起關注社會弱勢議題，報名徵件至7月31日截止。相關徵件資訊請洽官網：https://reurl.cc/qk7n2g

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