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台灣水果苗最大供應中心永靖推農村遊　首創三合院古蹟光雕秀

▲▼永靖,頂新和德文教基金會,水果苗。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲獨家夜訪成美公堂。 (圖／頂新和德文教基金會提供，下同)

生活中心／綜合報導

5月13、14日與20、21日連續兩週末，彰化縣永靖鄉首推以水果苗產業為主題的「赴靖走走─水果苗與他們的產地」農村體驗遊程，發揚在地的農村特色亮點。活動於下午4點展開，遊客可以深入認識永靖最拿手的苗木嫁接技術並親手製作果苗盆栽，在日式歷史建築享用在地美食、欣賞電照菊花田，充份感受永靖的農村生活場景。活動四日的晚間19點至21點，名列台灣十大古宅之一的餘三館將上演永靖首創古蹟光雕秀，藉由光影故事描繪永靖的產業和人文發展史，並於20、21日下午4點到晚上9點加碼舉辦在地市集和街藝表演。

本次活動由行政院農委會水土保持局南投分局、彰化縣永靖鄉共好協會（以下簡稱永靖共好協會）合作籌辦，持續推廣永靖的農村區域亮點，並結合地方創生、食農教育、人文傳承等鄉鎮永續發展的相關主題，邀您一同前來體驗，一定讓您收穫滿滿。

▲▼永靖,頂新和德文教基金會,水果苗。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲帶你走讀永靖人文歷史景點。

本著永靖共好協會四大構面（產業、環境、教育和社福）計畫來推動永靖鄉成為最宜居鄉鎮的願景，本活動也獲得彰化縣文化局、永靖鄉公所的支持，在永靖鄉園藝景觀產業園區、永靖公學校宿舍歷史建築進行體驗活動。推動地方創生不餘遺力、深耕家鄉回饋超過25年的頂新和德文教基金會亦大力支持在地活動，多方攜手共同行銷永靖鄉特色。

水保局南投分局長陳榮俊表示，永靖共好協會有別於單一社區發展協會，而是與永靖24村和社區維繫合作關係，共好攜手推動發展，協助公部門、民間企業資源導入，如今已形成一股跨社區共好的共識和力量。水保局南投分局於今年度在永靖導入兩項農村區域亮點推廣、青年回流農村創新計畫，期盼透過青年的創意和動能達到雙計畫加乘效果，持續推動青年返鄉和農村再生。

頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡表示，基金會在永靖推動社區深耕多年，近幾年陸續舉辦文化資產小旅行、永靖特色小旅行與親子DIY體驗，場場推出都是報名秒殺額滿，可見社會大眾對於走入農村特色區域，已蔚為風尚。頂新和德文教基金會於2019年與地方鄉長村長等重要人事，共同成立永靖共好協會，如今更進一步，將平常不易接觸的水果苗產業，透過特色小旅行「赴靖走走」，為消費大眾解開神秘的面紗，歡迎所有民眾前來探索參與；非常開心看到共好協會發揮年輕創意，進一步與水保局南投分局合作籌辦介紹永靖亮點的地方活動，讓更多人認識永靖的美好。

永靖共好協會理事長陳雍讓表示，永靖共好協會從108年10月成立至今，與在地公所、社區和企業的長期合作模式已經成熟，因此今年度再導入水保局南投分局的農村區域亮點計畫。經過業師專業建議以永靖最具特色的水果苗產業來推動農村旅遊，確實讓永靖擁有與其他鄉鎮不同的產業亮點。這次的活動內容很精彩，歡迎大家一起來「赴靖走走」，保證不虛此行。

▲▼永靖,頂新和德文教基金會,水果苗。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲體驗在地永靖生活日常。

更多活動資訊如下：
【赴靖走走】水果苗與他們的產地小旅行活動
串聯永靖人文地產景，以水果苗為核心規劃小旅行，帶領旅客進入鄉村，走訪永靖街認識台灣第一條私人建街，騎上電動腳踏車前往苗圃園及花田，體驗在地人與植物的羈絆，在日式宿舍邊賞花邊品嘗在地美食，還有夜訪成美公堂及首度開放餘三館光雕秀給旅客欣賞，讓旅客以全新的角度認識永靖鄉。

永靖小旅行即日起開始報名，不僅適合全年齡民眾，更以「在地」角度切入，拓展地方旅行的教育性，深度探訪田野風情，藉由實地導覽及體驗，展現永靖深厚的歷史與內涵。
活動日期：5/13、5/14兩場次
活動報名：https://www.accupass.com/go/2023travel512

【赴靖走走】2023光雕耀古宅 赴靖有市集
永靖首次舉辦光雕市集，本次以「餘三館歷史故事」為主題，於5/20、21日開跑，讓民眾不只能在譽有台灣十大民宅稱號的餘三館中，享受光雕視覺盛宴及水上燈光藝術，還能走進在地產業苗圃園中體驗眾多品牌市集和欣賞精采表演演出。

光雕以「餘三館」作為主角，餘三館為永靖鄉的陳氏古厝，更是電視劇「茶金」的拍攝地。日治時期的永靖本無電力，是當地名門望族陳氏出資從員林到此之籌裝電力設施路線費用，臨近人家才付費接到各自住宅，使得永靖一帶居民提早有電力使用。

以此歷史背景作為光雕呈現主題，由光影重現歷史現場，賦予餘三館新的價值，並將故事線延伸至全永靖鄉，搭配精心設計的「赴靖有市集」與表演團隊，將於5/20.21下午4點開始至晚間9點，赴靖有市集打頭陣，7點天黑後重頭戲的光雕耀古宅登場，讓觀眾捨不得眨眼深怕錯過精彩瞬間，同時也深入了解台灣的文化和風情，歡迎大家參與一起共襄盛舉！

活動日期：5/20、5/21 16:00-21:00
活動官網：https://512better.org.tw/2023-yongjing-yusan-hall-sunshine/

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永靖頂新和德文教基金會水果苗

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