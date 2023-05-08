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普發6000元做公益　給身心障礙兒一個家

▲▼彰化慈愛教養院,頂新和德文教基金會,公益,身心障礙。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲慈愛教養院院生祝福大家母親節快樂。（圖／頂新和德文教基金會提供，下同）

生活中心／綜合報導

42歲的阿慶是彰化慈愛教養院日間照顧的院生，輕度智能障礙的他從高職畢業後曾經做過搬運、裁縫修剪、家具工廠、五金工廠的工作，都做不長久，後來進入院內開設的職業訓練班，在媽媽鼓勵下開始學習烘焙，現在從做麵包、蛋糕到蛋捲，都難不倒他，還考取丙級烘焙證照，到院內15年來不論颳風下雨都到院內上課。

▲▼彰化慈愛教養院,頂新和德文教基金會,公益,身心障礙。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲慈愛教養院舊館教室大樓淹水情況。

而現在陪伴這群像阿慶一樣心智障礙院生的教室大樓屋齡逾50年，早已屆滿使用年限，只要下雨淹水，整棟教室大樓完全無法使用，舊校舍易影響院生上課安全。慈愛教室大樓重建計畫已於111年1月正式啟動，預估經費達1.1億元，然而這幾年疫情重創捐款，目前資金缺口高達8,000萬。

▲▼彰化慈愛教養院,頂新和德文教基金會,公益,身心障礙。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲慈愛教養院院生阿慶進行純米蛋捲製作。

彰化慈愛教養院目前照顧全台超過180位身心障礙者，提供生活照顧、教育訓練、醫療門診、復健、職業陶冶、家庭支持等多元服務。曾擔任烘焙班老師的黃嘉慧表示，教養院的孩子多半原生家庭沒有強大後援，這裡是他們第二個家。

頂新和德文教基金會長期關心慈愛教養院，自2016年以來陸續透過捐款、志工服務和義賣等方式，協助他們度過難關，近期政府普發6000元陸續入帳，基金會執行長蕭巧怡號召民眾響應「普發6千力量大，邀你給他一個家」，將部分捐款用來支持慈愛教養院和其他公益團體，給弱勢朋友遮風避雨的家。

▲▼彰化慈愛教養院,頂新和德文教基金會,公益,身心障礙。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲「愛的GOOD力」公益行銷平台熱銷商品－純米蛋捲。

除了捐款，民眾也可以購買慈愛教養院最熱銷商品「純米蛋捲」來支持，這款曾獲得彰化十大伴手禮的人氣好物，結合彰化為全台雞蛋最大產地的在地農產特色，並採用白米替代麵粉，吃出新鮮和美味。目前「純米蛋捲」也在頂新和德文教基金會維運的「愛的GOOD力」公益行銷平台上販賣，詳情請洽https://reurl.cc/o0am9M

彰化慈愛教養院教室大樓重建勸募專戶
陽信銀行彰化分行
戶名：財團法人天主教會台中教區
帳號：125420004596
核准勸募文號：111.12.29衛部救字第1111364656號

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彰化慈愛教養院頂新和德文教基金會公益身心障礙

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