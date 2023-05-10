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頂新和德接棒未來　捐3000顆練習球給20校棒球校隊

▲▼頂新和德,接棒未來,捐球。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲頂新和德文教基金會到大園國中贈送味全龍練習用球 。（圖／頂新和德文教基金會提供）

生活中心／綜合報導

頂新和德文教基金會透過「接棒未來」公益計畫，今年將捐出3,000顆棒球，已規劃給全台共20所國中小球隊練習使用，以實際行動支持台灣基層棒球發展。日前頂新和德文教基金會創辦人魏應充到桃園光明國中和大園國中親贈味全龍練習用球，透過學校座談關心基層棒球需求。

▲▼頂新和德,接棒未來,捐球。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲頂新和德文教基金會創辦人魏應充到大園國中和小球員傳接球互動。

魏創辦人表示，多年前走訪基層棒球隊看到多數球隊的棒球破了就用膠帶纏一纏繼續使用，看了真的很不捨，特別要求基金會研議協助。頂新和德文教基金會「接棒未來」公益計畫提供味全龍棒球隊的練習用球，讓小球員也有職業等級棒球可使用。

才成軍六年的桃園大園國中棒球隊，就拿下2022年原鄉盃和2023年陽明山全國三級棒球冠軍，選手主要來自桃園沿海的大園、新坡、草漯、新屋等地區，資源相對缺乏，味全龍教練張泰山兒子張可洛去年加入該校棒球隊，在活動現場他代表大園國中棒球隊從味全龍復出推手、頂新和德文教基金會魏應充創辦人手中接受練習球捐贈。

大園國中棒球隊後援會會長鄭林在指出，去年基金會「接棒未來」計畫捐贈大園國中棒球隊整學期的營養牛奶，今年贈送練習球，很感謝魏創辦人對於棒球隊的支持。

▲▼頂新和德,接棒未來,捐球。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲頂新和德文教基金會到光明國中贈送味全龍練習用球。

每年都寫生日卡片給創辦人魏應充的光明國中棒球隊，孕育出許多知名職業球員和旅美選手，包含味全龍隊的廖任磊、曾陶鎔，基金會自2016年陸續透過捐款、設備、教練經費餐食和交通車捐贈支持棒球隊，去年在基金會經費支持下，小球員前進日本沖繩進行移地訓練與當地學校交流球技。

光明國中校長何信璋表示，基金會長期對於基層棒球的回饋，光明國小棒球隊孩子都能感受到這份支持的心意，用感謝和感恩的文字化成祝福。

▲▼頂新和德,接棒未來,捐球。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲頂新和德文教基金會創辦人魏應充到光明國中關懷基層棒球球。

光明國中棒球隊教練廖高儀同時也是味全龍隊廖任磊的父親，特別提到孩子們銘記魏創辦人勉勵的一句話「如何在敗局中扭轉乾坤而不自棄」，在面臨比賽和課業時都能堅持下去。

▲▼頂新和德,接棒未來,捐球。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲頂新和德文教基金會創辦人魏應充親簽棒球勉勵光明國中棒球隊小球員。

【關於「接棒未來」棒球公益計畫】
頂新和德文教基金會創辦人魏應充長期關注及深耕台灣基層棒球發展，發現台灣這20多年來基層少棒隊伍銳減近半，憂心棒球人才的流失與斷層，因此自2016年底起推動「接棒未來」棒球公益計畫，長期捐助基層球隊棒球球具裝備、舉辦教育訓練及講座、提供全額獎助學金助棒球員赴日留學、贊助女子棒球隊等，投入推動台灣基層棒球的經驗與資源，期望讓台灣棒球的根基更加穩固與茁壯，成為台灣基層棒球最穩定、友善的陪伴力量。

「接棒未來」粉絲專頁：https://www.facebook.com/baseonfuture/

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