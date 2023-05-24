賴清德民主大聯盟合作「藍白黃」？　綠委樂見：讓民眾有更多選擇

▲民進黨擬推新北3刺客 吳崢入列。（圖／吳崢提供）



記者杜冠霖／台北報導

2024立委選戰即將開打，民進黨近期積極盤點21個未提名立委選區潛在人選，預計今（24日）中執會後逐步釋出名單。據透露，未來將以「民主大聯盟」作為競選主軸，從跨黨派、跨世代、跨領域3面向覓才，更不排除藍、白基層人士。對此，民進黨立委賴瑞隆表示，跨領域、專業化讓民眾有更多選擇，透過不同黨派、世代間合作，也能爭取更多人民支持。

據了解，2024大選提名策略小組23日下午再度開會，會中提出建議，新北市第八選區（中和）擬徵召曾競選台北市議員吞敗的吳崢、新北市第十一選區（新店）將徵召前議員曾柏瑜，至於新北市第九選區（永和）將與無黨籍政治評論員李正皓合作，力抗國民黨老將林德福。不過，實際提名人選仍須以中執會決議為主。

對此，賴瑞隆表示，賴清德也提到民主大聯盟的概念，甚至選戰也是民主跟專制的選擇，各方的人才，跨領域、黨派、世代共同為台灣奮鬥。

賴瑞隆指出，昨天傳出這樣的名單，今天下午中執會會討論，若能得到中執會同意，讓民主大聯盟成立，這也是捍衛台灣民主一個重要方式，跨領域、專業化讓民眾有更多選擇，不同黨派、世代間合作爭取更多人民支持。