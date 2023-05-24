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布局2024！侯友宜板橋競辦6月開張　媒體群組新北議員先接手

▲▼國民黨「政黨輪替、台灣更好」誓師大會，左起黨主席朱立倫、總統參選人侯友宜、國民黨智庫執行長柯志恩。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨「政黨輪替、台灣更好」誓師大會，左起黨主席朱立倫、總統參選人侯友宜、國民黨智庫執行長柯志恩。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／新北報導

國民黨上周三徵召新北市長侯友宜參選總統，昨晚黨中央與侯陣營展開第一次的工作會議，會中提到，因才剛徵召，媒體窗口都還來不及處理，因此決議先成立「臨時媒體群組」，窗口由新北市議員江怡臻與呂家愷負責。另，侯陣營預計6月初將在板橋成立臨時競選辦公室，後續正式競辦則會選在台北市，方便與黨中央、智庫連續，啟動「雙引擎」戰略。

國民黨祕書長黃健庭昨與新北市副市長謝政達、新北市政府副祕書長張其強召開首次選戰文宣小組會議。據與會人士表示，昨晚會議其實只是黨中央與侯陣營的夥伴「相見歡」的概念，主要是要討論7月23日的全代會主軸，但因今年全代會就是要幫總統、立委候選人造勢，所以也邀侯陣營的夥伴交換意見。

該人士表示，會議其實很簡短，主要是在討論，因侯友宜選辦尚未成立，但還是有些議題需要回應，或是選舉行程需要發佈，因此決定成立「臨時媒體群組」，並請江怡臻與呂家愷負責。

另，對於侯友宜競選辦公室到底何時會成立？據了解，侯陣營近期已開始籌備，規畫2周內、約6月初時會先在板橋臨時競選辦公室，後續的主要辦公室則會選在台北市，啟動「雙引擎」戰略。 

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