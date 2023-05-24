綠抓侯友宜同台詐騙主嫌　侯家軍喊「合照無罪」合夥才是問題所在

▲侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／新北報導

im.B詐騙案風暴持續延燒，多名民進黨台南市議員24日踢爆，國民黨總統參選人侯友宜曾與「亞太國際集團詐騙主嫌秦啟松」在造勢活動同台，合影時還坐在侯友宜右手邊，與房地產詐騙集團一同推廣都市更新，是否應該退選？對此，「侯家軍」新北市議員呂家愷指出，合照並無罪，合照加上合夥才是真正問題的所在，請民進黨先對面說明自已到底有沒有跟詐騙集團合夥。

民黨台北市議員張斯綱也製作im.B詐騙案「人物關係圖」持續關切，不過，民進黨台南市議員24日踢爆，侯友宜曾與關係圖中「亞太國際集團詐騙主嫌秦啟松」在造勢活動同台。該場造勢發生在2018年侯友宜競選新北市長期間，當時侯友宜提出「都更三箭」政策，與房仲業者座談，鼓勵有房地產知識的房仲參加城鄉局都市更新規劃。

對此，呂家愷表示，請台南市民進黨先管好自己轄區內的紛紛擾擾，像是台南88槍背後的光電案，更請賴清德務必說明清楚自己與郭再欽有沒有任何關係。

呂家愷更提醒民進黨發言人，請勿光以一張合照又要烏龍爆料，已經證實秦啟松在新北並未有任何都更案，監察院資料更沒有侯友宜接受其政治獻金的記錄。

呂家愷呼籲民進黨先對民眾說明為何自己內部的陳歐珀立委，被爆料出那麼多場合與詐騙集團同框外，還有接受保母座車等贊助的事實，合照並無罪，合照加上合夥才是真正問題的所在，請民進黨先對面說明自已到底有沒有跟詐騙集團合夥。

另，新北城鄉局也指出，3名民進黨台南市議員指秦啟松在新北推動都更是詐騙案，但經查秦啟松在新北並未有任何都更案，呼籲民進黨台南市議員可以更關心台南市的太陽光電弊案，千萬不要不發一語。



新北城鄉局指出，3名台南市民進黨議員拿出照片，宣稱透過都更案進行詐騙，不過該名被議員所指的人士，不論是其公司或是本人，皆在新北市未有任何一件都更案，請議員不要未經查證就「看圖編故事」，成為造謠的來源。