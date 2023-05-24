雞排妹披綠袍選中正萬華？　她分析：大家都要三思

▲藝人「雞排妹」鄭家純。（圖／翻攝自臉書／鄭家純）

記者皮心瑀／台北報導

面對2024選戰，民進黨目前仍有22席立委尚待徵召，日前傳出鎖定知名藝人「雞排妹」鄭家純參選台北市中正、萬華。對此，鄭家純證實有徵詢，但財經媒體人胡采蘋分析，鄭家純直率也勇敢，但從政很容易變成砲火專門戶，大家都要三思，「我比較支持顏聖冠」。

顏聖冠曾連任五屆中正、萬華台北市議會議員，父親則為民主進步黨前立法委員顏錦福。胡采蘋指出，資深有資歷的人更能幫助團隊前進，顏聖冠就是最適合的人。胡采蘋還開玩笑說，顏聖冠很溫和，對上已經宣布要參選的無黨籍藝人于美人，很容易看起來被欺負的樣子。

胡采蘋表示，目前中正、萬華的市議員吳沛憶前程大好，但還需要多磨練再直上立委比較好，而鄭家純做為政治小白，參政很容易變成老油條控制的棋子。

胡采蘋說，在這幾年的民進黨中央不乏這類例子，應該發揮作用的位置擺了小白，結果沒有盡到那個位置應該發揮的作用。黨內互相監督、合作也制衡，團隊才能在競爭中保持合作的氣氛，帶一些緊張感，更能良性向前。

有關2024立委最新布局，民進黨主席賴清德24日下午將舉行記者會，宣布徵召吳錚、曾柏瑜入黨，投入新北中和、新店參選立委，並在永和支持政治評論員李正皓以無黨籍參戰。