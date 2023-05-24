她列鍾東錦「勵志故事」　提醒柯文哲：「情義相挺」背後是黑金

▲苗栗縣長鍾東錦、台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

苗栗縣長鍾東錦昨（23日）於臉書表示，感念去年「只有柯文哲牽著我的手」，強調「患難情感不能忘，如果柯參選，他會盡力為柯募集部分選舉經費」，也讓民眾黨主席柯文哲被質疑與黑道掛鉤。時代力量24日也列出鍾東錦相關爭議，並指出，黑金就是黑金，提醒柯文哲記得如實申報鍾東錦的「情義相挺」，以免收到來源不明的不法金流。

對於染黑爭議，柯文哲24日回應，當時自己被批評與黑道掛鉤，但為什麼要將別人貼標籤，這是鍾30年前做的事情了。

時代力量發言人余佳蒨指出，鍾東錦多次強調自己過往從江湖的底層艱難爬起，企圖用「年輕氣盛」淡化自己的黑金背景，但所謂「更生人力爭上游當選縣長」的「勵志故事」背後，其實是靠著傷害許多無辜苗栗民眾的權益向上爬。

余佳蒨表示，鍾東錦過去涉嫌殺人未遂、多次竊占國土、涉入農會超貸等不法事蹟罄竹難書，更利用投資、借款等方式介入砂石業，將農地違法借給業者堆積砂石，藉此牟取暴利。依據中選會公告的資料，鐘東錦與妻子名下的存款、保險價值破億，土地上百筆，不禁令人質疑，有多少是透過非法取得的不義之財。

余佳蒨強調，直到現在，鍾東錦仍因涉嫌賄選，遭苗栗地檢署提出當選無效之訴，更因自有農地涉嫌違法堆置砂石、涉嫌通霄掩埋場白手套貪汙案，由苗栗檢調偵辦當中，不管鍾東錦如何幫自己塑造有情有義的形象，都無法掩蓋鍾東錦就是黑金政客的現在進行式。

余佳蒨提醒，可能要被鍾東錦幫募款的柯文哲，人民不會忘記「情義相挺」的背後就是黑金，除了要誠實申報，更請務必好好檢視每一筆金流，以免收到來源不明的不法金流，更不要淪為黑金勢力用情義洗白的最壞示範。