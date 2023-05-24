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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜為何迴避「九二共識」？　藍營人士：已被民進黨污名化

▲▼國民黨 「政黨輪替、台灣更好」誓師大會，總統參選人侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨持續緊咬九二共識逼侯表態。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜近期一再被民進黨逼問「是否接受九二共識」，侯卻始終迴避。藍營人士對此做出解釋，稱九二共識就訂在國民黨政策綱領之中，凡是國民黨員都認同，因此「不言自明」；同時九二共識已被民進黨污名化，許多年輕人不知背後典故，不利2024選戰，故也不必在這個詞彙上隨民進黨起舞。

對於侯友宜為何避提九二共識，國民黨中常委暨立委李德維解釋，接下來2024總統大選選的是中華民國總統，所以在「九二共識」這個議題上，應該要請民進黨總統參選人賴清德好好回到中華民國與中華民國憲法，而不必在所謂的九二共識或其他字詞上去打轉。

李德維說，侯友宜踩穩了一個非常穩固的一個基礎，就是堅持中華民國跟中華民國憲法，這跟馬英九前總統到中國大陸訪問所發表的談話或立場，「基本上完全一致」；侯也講得很清楚，大家身處的地方就是中華民國，而台灣是我們的家，國民黨上上下下也當然追求兩岸和平，侯友宜的立場非常穩健，相信整體民眾大家都看得非常清楚。

國民黨革實院副院長何志勇表示，2016年蔡英文總統520就職演說提到，她絕對是遵守中華民國憲法以及兩岸人民關係條例，這已經非常清楚。他接著反問，因為國民黨一向是捍衛中華民國憲法、捍衛中華民國主權，那麼賴清德如今參選總統，接受中華民國憲法嗎？接受中華民國憲法增修條文嗎？還有是否接受依照中華民國憲法增修條文內容所訂立的兩岸人民關係條例嗎？

另有黨務人士指出，「九二共識」訂立在國民黨政策綱領之中，凡是會加入國民黨的，一定對此有所認同，所以可以說國民黨的DNA裡頭就存有「九二共識」；就像一個人不用刻意天天自己去講自己的性別，外人也不用一直天天問，因為這是不言自明的事情。

這位黨務人士亦坦言，「面對2024大選，國民黨就是要贏」，可惜九二共識已經被民進黨污名化，且許多年輕人根本不認識九二共識，因此國民黨候選人不必拘泥於九二共識這個詞彙，否則徒增選戰上的不利因素。他並表示，侯友宜只要強調九二共識背後兩岸和平交流的意義，以及堅持中華民國民主自由的憲政精神，就不必隨民進黨起舞。

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