蘋果開發者大會6月6日凌晨登場！傳將推三款新品

▲蘋果開發者大會將於6月6日凌晨登場。（圖／蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果揭露全球開發者大會 (WWDC) 的活動內容，包括 keynote 演講與 Platforms State of the Union 發表時程，並與開發者進一步分享他們將於活動中學習和體驗到的內容。WWDC23 將於台灣時間 6 月 6 日至 10 日以線上形式舉行，所有開發者皆可免費參與。

蘋果表示，開發者和學生也有機會於開幕當天在 Apple Park 的特別體驗活動中親自共襄盛舉。足足一週的豐富活動，將幫助開發者瞭解 iOS、iPadOS、macOS、tvOS 和 watchOS 的最新技術、工具和框架。大會舉行的一週期間，開發者可透過一對一實驗室與 Slack 活動，直接與 Apple 工程師和專家交流，請教如何針對不同平台打造創新 app 與遊戲。

Apple Keynote 發表會將於台灣時間 6 月 6 日凌晨 1 點登場，迄今規模最大、最激動人心的 WWDC23 首先展示今年稍晚將於 Apple 平台上推出的精彩更新內容。keynote 發表會演講將透過 apple.com/tw、Apple Developer app、Apple TV app 及 YouTube 等平台直播，並將於串流直播結束後以隨選播放提供。

除此之外，WWDC23 將帶來 175 場深度影片講座，匯集最新技術與工具，幫助開發者了解如何打造新一代 app 和遊戲。開發者可以透過一對一線上實驗室預約 Apple 專家，獲得技術、設計和 App Store 相關問題之解答，包括如何提升 app 在商店中的能見度。6 月 7 日至 10 日，Apple Developer app 與 Apple Developer 網站將每日發布講座影片。

除此之外，也預計蘋果將透過WWDC的機會發布新品，首先就是15吋的MacBook Air，目前根據外界推測，將採用M2與M2 Pro晶片兩種晶片選擇，預計內在規格與現行差異不會太大。

而外傳蘋果也將推出新Mac Pro工作站，桌上主機搭配M2 Ultra以及M2 Max晶片，提高處理器效率，也讓需要高效能的工作者有新的選擇。

最後也是許多人期待的頭戴式裝置，這是蘋果多年來的全新產品線，預計將搭配4K OLED螢幕，並且採用自研晶片驅動，並具備12個鏡頭捕捉外界資訊，不過先前傳言指出，這項新品可能還不算面對大眾的產品，預計售價將十分高昂。