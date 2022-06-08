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iOS 16升級4大重點圖解！　「鎖定畫面」史上最個人化

▲▼iOS 16新版升級重點 。（圖／翻攝蘋果官網）

▲iOS 16提升用戶體驗，更加個人化 。（圖／翻攝蘋果官網）

記者張靖榕／綜合外電報導

蘋果今年WWDC開發者大會推出iOS 16，「鎖定畫面」迎來歷年最大幅度的更新，此外「通知中心」以及「專注模式」，也與「鎖定畫面」進行新的整合。「幕前調度」更首次能讓iPad同時開啟多個視窗，對有多工處理作業需求的用戶是一大福音。

1.鎖定畫面全新構思，靈活個人化

iOS 16的「鎖定畫面」讓用戶能夠體驗歷來最具彈性的個人化，史上最大幅度的更新，讓用戶可以使用更多自訂功能。全新多層次效果能讓「鎖定畫面」的照片增加景深，凸顯出照片主題，也可套用各種風格，用戶還能隨自己喜好更換色調與時間字體；此外，還可挑選一系列照片，在「鎖定畫面」上自動隨機顯示。

▲▼iOS 16新版升級重點 。（圖／翻攝蘋果官網）

▲用戶可在「鎖定畫面」挑選自己想要的時間字體、小工具等 。（圖／翻攝蘋果官網）

更可以在「鎖定畫面」上顯示各種小工具，迅速瀏覽行事曆行程、時區等，還可以查看「活動記錄」的圓圈進度。

2.通知中心上滑，即時動態掌握最新狀況

「鎖定畫面」上可以展開列表、堆疊或隱藏的方式管理通知顯示，由於此前「通知中心」在畫面中央，時常擋到「鎖定畫面」的照片，這次改成出現在畫面底部，讓螢幕畫面更乾淨。

▲▼iOS 16新版升級重點 。（圖／翻攝蘋果官網）▲▼iOS 16新版升級重點 。（圖／翻攝蘋果官網）▲▼iOS 16新版升級重點 。（圖／翻攝蘋果官網）

同時加入「鎖定畫面」的Widget即時動態功能，在不用解鎖裝置的情況下，就可以追蹤餐飲外送進度，或操控「播放中」的內容。此外還能隨時掌握比賽比數最新狀況，以及跑步的時間、距離進度。

▲▼iOS 16新版升級重點 。（圖／翻攝蘋果官網）

▲在「鎖定畫面」即時掌握進度 。（圖／翻攝蘋果官網）

3.專注模式整合鎖定畫面

「專注模式」更加個人化，可設定特定專注模式依個人需求綁定相對應的「鎖定畫面」背景圖片和小工具，也能綁定在特定的App上進行設定。

例如工作時，可從「個人專注模式」切換成「工作專注模式」，小工具將自動顯示即將開始的會議和待辦事項，並可設定在Safari瀏覽器中開啟特定網頁。

▲▼iOS 16新版升級重點 。（圖／翻攝蘋果官網）

▲因應不同需求調整專注模式以及相應通知、App。（圖／翻攝蘋果官網）

此外，更可以打開「行事曆」、「訊息」或第三方App，隱藏其中會讓人在工作時分心的內容，例如可以透過調整，讓用戶在「個人專注模式」時，不會看到工作收件匣中的電子郵件。

4.幕前調度更強大

▲▼iOS 16新版升級重點 。（圖／翻攝蘋果官網）

▲▼iPad可外接顯示器，並進行多工處理 。（圖／翻攝蘋果官網）

▲▼iOS 16新版升級重點 。（圖／翻攝蘋果官網）

iOS 16升級支援外接顯示器的「幕前調度」新功能，讓iPad Pro 或 iPad Air可以搭配使用外接顯示器，用戶能在iPad 和外接顯示器上同時打開多個App進行查看，並在不同螢幕間拖放檔案和App，這是iPad首見的多工處理功能，讓多工處理變得更加靈活。

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