蘋果WWDC確定6月6日凌晨登場！內容曝光　1新品受矚目

▲蘋果公布WWDC23舉辦時間。（圖／翻攝蘋果官網）

記者張靖榕／綜合外電報導

蘋果官方已公布，WWDC年度全球開發者大會將於美東時間5日（台灣時間6日）開始至9日，再度以線上形式舉辦，並且在開幕當天讓學生與開發者們，有機會到蘋果園區（Apple Park）共襄盛舉。激勵開發者的「Swift Student Challenge」學生挑戰賽也開跑。

綜合外電報導，蘋果將會在台灣時間6日凌晨開展開的WWDC23中，發布iOS 17、iPadOS 17、tvOS 17、watchOS 10以及macOS 14，此外可能還有新的裝置發表。今年的活動預期會著重在蘋果研發的AR/VR頭盔，也有機會看到最新的Mac Pro和15吋的MacBook Air。

WWDC23除了Keynote和State of the Union演講宣布的內容外，線上活動還包括講座、一對一教室、與蘋果工程師和其他開發者互動的機會。目前蘋果開發者計畫成員、蘋果企業家平訓營的新鮮人，以及前一屆的「Swift Student Challenge」優勝者們，還有蘋果開發者企業計劃成員們，都可以申請參加開幕當天的現場活動，蘋果則會透過隨機的大樂透抽獎方式抽出實際參加者，結果將會在美國時間4月5日晚間6時（台灣時間4月6日清晨6時）公布。

「Swift Student Challenge」學生挑戰賽是第4年舉辦，透過以趣味互動方式學習Swift程式語言的Swift Playgrounds，適用於iPad和Mac的App，全球的學生們現在就可以選擇有興趣的主題，發展出一個吸引人的Swift Playgrounds計劃案參與競賽，4月19日截止收件。