　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果WWDC確定6月6日凌晨登場！內容曝光　1新品受矚目

▲蘋果公布WWDC23舉辦時間。（圖／翻攝蘋果官網）

▲蘋果公布WWDC23舉辦時間。（圖／翻攝蘋果官網）

記者張靖榕／綜合外電報導

蘋果官方已公布，WWDC年度全球開發者大會將於美東時間5日（台灣時間6日）開始至9日，再度以線上形式舉辦，並且在開幕當天讓學生與開發者們，有機會到蘋果園區（Apple Park）共襄盛舉。激勵開發者的「Swift Student Challenge」學生挑戰賽也開跑。

綜合外電報導，蘋果將會在台灣時間6日凌晨開展開的WWDC23中，發布iOS 17、iPadOS 17、tvOS 17、watchOS 10以及macOS 14，此外可能還有新的裝置發表。今年的活動預期會著重在蘋果研發的AR/VR頭盔，也有機會看到最新的Mac Pro和15吋的MacBook Air。

WWDC23除了Keynote和State of the Union演講宣布的內容外，線上活動還包括講座、一對一教室、與蘋果工程師和其他開發者互動的機會。目前蘋果開發者計畫成員、蘋果企業家平訓營的新鮮人，以及前一屆的「Swift Student Challenge」優勝者們，還有蘋果開發者企業計劃成員們，都可以申請參加開幕當天的現場活動，蘋果則會透過隨機的大樂透抽獎方式抽出實際參加者，結果將會在美國時間4月5日晚間6時（台灣時間4月6日清晨6時）公布。

「Swift Student Challenge」學生挑戰賽是第4年舉辦，透過以趣味互動方式學習Swift程式語言的Swift Playgrounds，適用於iPad和Mac的App，全球的學生們現在就可以選擇有興趣的主題，發展出一個吸引人的Swift Playgrounds計劃案參與競賽，4月19日截止收件。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
六福村「5次說法」終認了狒狒　獵人反應曝光
田馥甄深夜「突拋震撼彈」　曝光40歲重大宣布
大逆轉！六福村道歉認了「狒狒脫逃」　立即關園徹查、懲處
蔡英文抵紐約！蕭美琴、AIT主席登機迎接　美政要將出席僑宴

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果WWDC確定6月6日凌晨登場！內容曝光　1新品受矚目

幣圈動盪！幣安爆司法爭議　640億元資金流失

好心分享Netflix帳密！白目閨蜜竟「共享再共享」...她怒除寄生蟲

全民普發6000元　用LINE就能一鍵查找指定ATM領現金

王心凌遭「當眾扯外套」嚇到變臉　主持人現身道歉：自己理解錯誤

駕駛斑馬線上2度衝向嬰兒　爸媽秒拉車轉圈肉身護娃

遭救護車撞飛！重傷進加護　女騎士家屬控：紅燈未減速

叭逆向車被駕駛追趕狂罵　女騎士霸氣回：等罰單啦

金鍾國一推《RM》PD飛起來了！　連兩次慘摔..成員讚：好有效果XD

舒華猛抓癢..自爆「昨天沒洗澡」XD　喝茶「牙齒染綠」崩潰：我剛做美白！

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

嘉義議員田慎節火辣開球！　范國宸任捕手讓對手喊羨慕

9歲妹氣同學是BP假粉　激動喊：連團名都拼錯

黃子佼爆衝突孟耿如「甩門離去」　被問「開機頻率」：上一次懷孕...

蘋果WWDC確定6月6日凌晨登場！內容曝光　1新品受矚目

幣圈動盪！幣安爆司法爭議　640億元資金流失

好心分享Netflix帳密！白目閨蜜竟「共享再共享」...她怒除寄生蟲

全民普發6000元　用LINE就能一鍵查找指定ATM領現金

啦啦隊女神爆「被開價30萬」對話公開！林莎傻眼：怎有這麼奇怪的人

貨櫃船公司因減併班船隻積極安排進廠維修　台船修船業務激增

顏寬恒聽見老爸顏清標「身體1狀況」　才妥協付千萬元交保

梵蒂岡：教宗呼吸困難　住院確診呼吸道感染

錶展直擊／伯爵華美項鍊錶回歸！　精湛裝飾工藝結合製錶獻驚喜

達美航空以飛美洲逾290個航點與密集航班　獲得台灣轉機客青睞

台樂團首爾開唱「BTS隊長RM也在台下」！　後台合照秒變粉絲

異性緣超好星座Top 3 ！冠軍有另一半照樣散發魅力，讓人沒安全感

蘋果WWDC確定6月6日凌晨登場！內容曝光　1新品受矚目

里長揭「六福村一舉動」有貓膩　直覺狒狒就是他們家的

萌貓只睡水桶3年　殭屍手姿勢87分

3C家電熱門新聞

蘋果iOS 16.4更新正式發布　釋出9大升級功能

蘋果WWDC確定這天登場！　1新品受矚目

全民普發6000元　用LINE就能一鍵查找指定ATM領現金

好心分享Netflix帳密！白目閨蜜竟「共享再共享」

幣圈動盪！幣安爆司法爭議　640億元資金流失

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發票APP

7500人一看到「這桌布」就反胃　網喊：像在加班

iPhone忘關「1功能」！他慘被盜刷28萬

iPhone速度變慢、卡頓怎麼辦？　用 「10招」簡單提升手機順暢度

iPhone備忘錄「一功能」超強！果粉實測崩潰

iPhone一代神機是誰？果粉點名「這2支」

LINE必備「9種功能」一次看

蠟筆小新免費貼圖來了！　LINE「7組隱藏版貼圖」趕快下載

更多熱門

相關新聞

蘋果「先買後付」功能在美推出　可借貸金額曝光

蘋果「先買後付」功能在美推出　可借貸金額曝光

蘋果（Apple）周二（28日）在美國優先推出「先買後付」（BNPL）服務，蘋果參戰將威脅到目前該項服務的龍頭，Affirm控股公司主導的金融業以及瑞典支付公司Klarna的地位。

陸商務部長王文濤會庫克　願提供蘋果等外企良好環境

陸商務部長王文濤會庫克　願提供蘋果等外企良好環境

蘋果首款頭戴式裝置銷量預估100 萬台　彭博社：初期沒有利潤

蘋果首款頭戴式裝置銷量預估100 萬台　彭博社：初期沒有利潤

蘋果「頭戴式」新品要來了？傳WWDC開發者大會這天登場

蘋果「頭戴式」新品要來了？傳WWDC開發者大會這天登場

蘋果庫克每日生活曝光　謝金河：成功人士都有「規律作息」　

蘋果庫克每日生活曝光　謝金河：成功人士都有「規律作息」　

關鍵字：

蘋果WWDC全球開發者大會APPLE

讀者迴響

熱門新聞

早就知道是六福村！他曝狒狒做了1反常行為

即／六福村認了「東非狒狒是我們的」

即期結緣蛋「一顆3元」！農委會：新鮮的比較好

老企業家愛上嫩妹！上床4次「暴瘦10公斤」

新竹湖口站務員安撫狂勸　19歲女仍墜軌亡

妹子驚見LINE「主頁這串字消失」！代表被封鎖

電競正妹「GG沒13cm、年收未滿139萬、身高170cm↓」沒人權

田馥甄深夜「突拋震撼彈」　曝光40歲重大宣布...粉一看全暴動！

女騎士遭救護車撞飛重傷　家屬控：駕駛未減速闖紅燈

台南水流屍傳搜出「14人合照」　檢回應了

她半年暴瘦10kg！健檢醫見「1部位黃黃的」慘罹癌王

VTuber茸茸鼠現身台灣！

病患兩年沒脫鞋！醫生開封聞到瘋

顏寬恒半價賤賣豪宅　現況曝光

寶雅暗藏強迫症天堂！妹子看一眼秒愣住

更多

最夯影音

更多
王心凌遭「當眾扯外套」嚇到變臉　主持人現身道歉：自己理解錯誤

王心凌遭「當眾扯外套」嚇到變臉　主持人現身道歉：自己理解錯誤
駕駛斑馬線上2度衝向嬰兒　爸媽秒拉車轉圈肉身護娃

駕駛斑馬線上2度衝向嬰兒　爸媽秒拉車轉圈肉身護娃

遭救護車撞飛！重傷進加護　女騎士家屬控：紅燈未減速

遭救護車撞飛！重傷進加護　女騎士家屬控：紅燈未減速

叭逆向車被駕駛追趕狂罵　女騎士霸氣回：等罰單啦

叭逆向車被駕駛追趕狂罵　女騎士霸氣回：等罰單啦

金鍾國一推《RM》PD飛起來了！　連兩次慘摔..成員讚：好有效果XD

金鍾國一推《RM》PD飛起來了！　連兩次慘摔..成員讚：好有效果XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面