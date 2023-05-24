侯友宜合影吸金10億詐騙主嫌　民進黨：按徐巧芯標準不用負責嗎？

▲侯友宜（中）在造勢活動上與秦啟松（紅框男子）同框。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

im.B詐騙案風暴持續延燒，民進黨立委陳歐珀日前黯然退選，國民黨台北市議員張斯綱也製作「人物關係圖」持續關切，不過，多名民進黨台南市議員24日踢爆，國民黨總統參選人侯友宜曾與關係圖中「亞太國際集團詐騙主嫌秦啟松」在造勢活動同台，合影時還坐在侯友宜右手邊，「侯侯做代誌」早已變成「侯侯出代誌」，與房地產詐騙集團一同推廣都市更新，是否應該退選？

這場侯友宜與秦啟松同台造勢的活動，發生在2018年侯友宜競選新北市長期間，當時侯友宜提出「都更三箭」政策，與房仲業者座談，鼓勵有房地產知識的房仲參加城鄉局都市更新規劃，根據媒體報導，侯友宜在大合照時坐在第一排，右側就坐著秦啟松握拳比出「凍蒜」手勢。

▲張斯綱製作的關係圖，也出現秦啟松的照片和名字。（資料照／張斯綱辦公室提供）

民進黨發言人張志豪表示，依據照片來看，侯友宜應該立刻說明跟詐騙犯秦啟松的關係，不要迴避，且按照國民黨台北市議員徐巧芯的標準，「侯友宜不用負責嗎？」

張志豪表示，秦啟松早在2020年就遭起訴，侯友宜至今沒有為此說明道歉，今天民進黨就用侯友宜日前受訪內容，請侯友宜自己說清楚，「國民黨及侯友宜說要反黑金貪腐，卻越反越多，國民黨跟黑金站在一起，甚至還傳出與詐騙集團有瓜葛，令人痛心。詐騙一直是民眾最痛恨的問題，侯友宜應該說清楚」，這段話是侯市長自己說的，請問侯友宜不用負責嗎？

針對照片內容，民進黨台南市議員周嘉韋、李宗翰、蔡筱薇、林依婷今天上午舉行記者會，周嘉韋指出，關係圖中的「亞太國際集團詐騙主嫌秦啟松」，就是2018年涉嫌違法吸金超過10億，而被聲押的亞太國際地產公司執行董事，照片中看見侯友宜與這樣的人「厚友誼、逗陣行」，還一起推廣都更，真是詐騙集團最得利的幫手。

林依婷也指出，從秦啟松的臉書觀察，就知道這個人長期支持國民黨，更是韓粉，從政治獻金查閱平台中，也發現有個秦啟松捐贈10萬元給選市長的韓國瑜，國民黨與違法吸金的詐騙集團主嫌關係這麼好，還收取政治獻金，黨主席朱立倫是否應該道歉並辭職？