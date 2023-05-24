幕後／賴清德辦昨緊急拆彈！　險被涉吸金案藍營國師設計

▲民進黨總統參選人賴清德。（資料照／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

有媒體在一周前報導，「藍營軍師」、外號「諸羅山人」的方寬銘在前屏東縣長潘孟安陪同下，在民進黨總統參選人賴清德競選辦公室外走動，起初綠營僅覺得來者是客，不疑有他，也未對外回應；但24日周刊踢爆方涉嫌吸金案才恍然大悟，這是一場精心安排，藉此營造與執政黨關係，藉勢藉端去因應自己的司法問題。

事件要追溯到5月15日，由《民報》釋出一篇報導，被視為「藍營軍師」、外號「諸羅山人」的方寬銘，在賴清德競選辦公室成立前夕（5月2日），他跟賴清德競選總幹事潘孟安在競辦外走動，互動約莫20分鐘。根據內容指涉，方是在替賴清德看風水，留給外界不少想像空間。

對此，綠營內部本來覺得來者是客，不疑有他，基於禮貌也不特別駁斥。當時，即便多家媒體詢問回應，賴辦也都低調帶過，沒有多做回應；不過，事隔一周的5月23日，有電子媒體突然再次向賴清德辦公室追問起方寬銘到競辦外走動一事，加上有風聲傳出，有周刊要踢爆方寬銘涉嫌吸金案，這讓綠營驚覺事有蹊蹺，趕緊在當天傍晚預先拆彈，回應一周前的新聞。

賴清德競選團隊發言人陳世凱表示，當天是這位方先生主動前來，基於禮貌由總部人員致意招呼，沒有所謂安排其「看風水」情事。他強調，福地福人居，競選團隊要開創的是國家的未來，不是風水羅盤的方向，而賴清德主席及競選團隊也和「諸羅山人」並不熟識。

結果，5月24日一早，鏡周刊確實踢爆指出，檢調單位前年底接獲檢舉，指稱泰坤建設負責人楊岳修違法吸金及向銀行詐貸，不法金額逾百億元。內容指出，約談相關人後發現，方寛銘在全案有重要角色，原因是楊岳修2016年辦理新莊泰舍至善元都更案時，計畫向合庫貸款但遲未獲准，因此在友人引薦下找方寛銘，開出讓方抽佣1％當顧問費作為條件，請他向當時的合庫董事長廖燦昌、總經理黃伯川及協理陳世卿協調促成貸款案。

回顧此案，綠營人士表示，真實的狀況是，過去兩週，這個什麼山人就多次聯繫總部，表示希望可以來拜訪，但總部覺得怪，私下還笑說，「這總部才產生史上最高票總統，還要看什麼風水？」，結果2日當天他自己跑去，跟總部人員表明身份。

該人士說，總部當時覺得，方算是知名人物，基於禮貌，當天人剛好在總部的潘孟安也就下樓跟他致意；現在回想起來，總部所在的北平東路其實對面就是公園，周邊商家行號有限，上班期間其實人流並不多，一家一度停止經營的網路媒體，突然釋出獨家新聞，直指方寬銘到賴清德總部看風水，標題意有所指的把外界認為是「藍營國師」的諸羅山人，連結上小英表哥。

該人士表示，今天媒體踢爆方涉嫌吸金案才恍然大悟，直言會不會就是一場精心的安排，藉此營造與執政黨關係，藉勢藉端去因應自己的司法問題。他說，其實方是很典型的藍營國師，包括吳敦義夫婦還有許多國民黨政要，吳敦義爭取擔任主席，背後的「自信」據傳就是來自於方的指點。