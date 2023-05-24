預測訪美考題！他分析侯友宜「弱項」　憂：反成朱立倫最大優勢

▲賴清德、侯友宜。（合成圖／翻攝自Facebook／賴清德、記者湯興漢攝）



記者詹宜庭／台北報導

2024總統選戰藍綠白人選底定，民進黨主席賴清德、新北市長侯友宜、民眾黨主席柯文哲3強競逐。前立委邱毅24日預測，美國給侯友宜出的考題離不開中美台議題，並點出侯目前「弱項」，擔心他在美國華府各界缺乏人脈，且缺乏國際政經關係相關知識，恐過不了美國面試，「反而成為黨主席朱立倫的最大優勢。」

對於各陣營參選人訪美相關動向，柯文哲早在4月8日出訪；近侯人士則透露訪時間點落在9月前後；賴清德雖礙於副總統身分恐無法到華府，但民進黨立委趙天麟3月時卻意有所指稱，「今年下半年會有一些期待可以發生」，引發各界關注。

邱毅24日透過臉書發文表示，根據內幕消息，不僅賴清德急著要到美國接受面試，消除美國對他的疑慮，侯友宜預計在九月訪美，雖然訪美是好聽門面話，事實上就是到美國面試，並由朱立倫陪考。

邱毅指出，台灣總統參選人都得通過美國這關，美國點頭了，才有得選，這次柯文哲已先去過了，美國人看扁他，對他沒什麼太嚴苛的要求。賴清德要爭取美國的力挺，因為美國佬點頭了，總統蔡英文的英系資源才會投入，賴清德才能突破現在的天花板瓶頸。

邱毅認為，藍綠白參選人中，就屬侯友宜最麻煩，因為他不僅在美國華府各界缺乏人脈，國際政經關係又是他的弱項，所以必須要由朱立倫陪考，否則過不了關。不過，他也質疑，如果九月侯友宜民調持續下跌，美國又對他不滿意，朱立倫是否會挾美國之命，再次上演一場「換侯」戱碼，仍是未知數。

「美國會問侯友宜什麼問題？恐怕還是集中在中美議題。」邱毅直言，侯友宜日前在新北市議會中連G7是哪七國都說不出來，甚至中美台的「一法三公報六保証」也答不出，最近被問到九二共識和一中原則更是再三逃避，只能跳針式回答「反台獨」、「反一國兩制」，但這種狀態是過不了美國面試的，相對於侯友宜的弱項，倒成為朱立倫的最大優勢。

邱毅開轟，美國最近在與台灣談「21世紀美台貿易倡議」，就是要把台灣搞成美國的經濟殖民地，蔡英文配合美國，罔顧台灣人民權益，對美國俯首聽命。而這個問題，美國一定要問侯友宜的，不知道侯友宜準備如何應答。