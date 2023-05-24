　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨續問侯友宜：九二共識一中原則　接受？不接受？

▲民進黨中常會後記者會，發言人謝佩芬續任。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨發言人謝佩芬今天「接棒」要求新北市長侯友宜對「九二共識」表態。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨24日舉行記者會，批評總統蔡英文、副總統賴清德是販賣戰爭恐懼的「戰爭販子」，對此，民進黨發言人謝佩芬表示，國民黨毫不避諱地唱合中共，不敢批評中共以戰爭威脅台灣，才是用戰爭恐嚇台灣人民，國民黨所謂的和平就是接受中共「一中原則」下的假和平，甚至用「不必在『九二共識』文字上打轉」的話術模糊焦點，難怪國民黨總統參選人侯友宜至今仍不敢對「一中原則、九二共識」說不。

謝佩芬說，隨著中共的威權擴張，全世界都已經認清，台海的問題不只是兩岸問題，更是世界關注的焦點。日前世界七大工業國組織（G7）廣島峰會聯合聲明，明確警告中國在東海與南海的空軍已經造成印太地區的不穩定，也要求台海一定要和平發展，不允許用武力改變台海現狀，可見造成台海不穩定的從來就不是民進黨，而是中共。遺憾的是，身在台灣的國民黨，一直不敢面對這樣的現實，只會一味地為民進黨貼上子虛烏有的標籤，完全不敢批評中共，甚至為了自己的政治利益，回過頭來一再地用戰爭恐嚇台灣人民。

謝佩芬表示，在國際參與的空間上，中共對台灣的打壓是「現在進行式」，目前正在瑞士日內瓦舉行的世界衛生大會（WHA），已有18國接力發言挺台，而帶頭在大會中發言反對的就是中國。甚至，2017年，時任世界衛生組織（WHO）的香港籍幹事長陳馮富珍更曾直言，WHA於馬政府時期邀請台灣參與，是在接受「一中原則」的框架下，才有可能。由此可見，中共正是打壓台灣國際參與的罪魁禍首，但卻有國民黨立委聲稱「接受『九二共識、一中各表』是台灣重返聯合國的正確敲門磚」，請問侯友宜接受這種「一中原則」下，放棄台灣主權的國際參與嗎？

謝佩芬進一步表示，在上個月的公開民調中，全台有近7成民眾反對中國大陸「一個中國原則」的「九二共識」，然而，國民黨上上下下沒有人敢批評數十年來不斷以戰爭威脅台灣和區域安全的中共，只會一而再、再而三地造謠、中傷、抹黑民進黨，更只會附和中共「九二共識」、「一中原則」下的假和平。

謝佩芬主張，在中國國家主席習近平已於去年20大中定調九二共識就是在推進統一後，國民黨還在自欺欺人，堅持九二共識就是「沒有共識的共識」，侯友宜既不敢面對台灣民意，又不敢出言批評中共，導致他至今仍然在迴避問題，不敢對「一中原則」、「九二共識」大聲說不。

謝佩芬強調，誠如賴清德日前所說，「任何一個政黨，都不應該為了政治利益，以戰爭恐嚇人民」，侯友宜這種缺乏擔當又傷害台灣人民情感與利益的兩面手法，絕對不是一個總統參選人該有的表現，更不會得到人民的支持與認同。她呼籲，侯友宜應該對是否支持「九二共識、一中原則」明確表態，而不是繼續鬼打牆、虛與委蛇，用戰爭恐嚇台灣人民。

相關新聞：

分析／侯友宜迴避「九二共識」　賴清德陣營猛轟為哪樁？

賴清德競辦發言人：侯友宜是國民黨參選人　當然支持九二共識

賴清德狠酸侯友宜接受九二共識　侯家軍反諷「務實台獨工作者」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
國二女險遭輾斃！　驚險畫面曝
鄭家純認了「願意幫忙」！　PO文藏玄機
快訊／鄭家純證實民進黨徵詢！「配合你們的決定」　
一圖看懂！　Netflix新收費3方案
葛斯齊翻車了！　對賀軍翔態度大逆轉
27歲女確診「還染1病」超磨人！ 　醫示警1類人高危險
幕後／賴清德辦昨緊急拆彈！　險被涉吸金案藍營國師設計

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

侯友宜為何迴避「九二共識」？　藍營人士：已被民進黨污名化

綠抓侯友宜同台詐騙主嫌　侯家軍喊「合照無罪」合夥才是問題所在

布局2024！侯友宜板橋競辦6月開張　媒體群組新北議員先接手

快訊／披綠袍選萬華立委？　雞排妹證實潘孟安2度徵詢：願意配合

黃捷將接棒劉世芳？　周玉蔻爆民進黨徵召立委秘辛

質疑初選問卷不公...桃議員黃敬平聲請暫停　市黨部：按時程進行

侯友宜合影吸金10億詐騙主嫌　民進黨：按徐巧芯標準不用負責嗎？

柯文哲支持打小孩？　鄭運鵬嘆：對他完成世代和諧要有不同想像

預測訪美考題！他分析侯友宜「弱項」　憂：反成朱立倫最大優勢

國民黨徵召參選屏東1選區立委　縣議員黃明賢：拚政黨輪替

盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

台雙寶媽澳洲工地打拚5年　月收10萬↑扛板打釘樣樣行

BLACKPINK開唱「Lisa罕見動怒」　台下無禮舉動全被拍...她轉身走人

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：10幾萬有值得

男大生騎車撞1700萬賓利　頭重創靠呼吸器維持生命

兒當兵3個月返家給媽驚喜　溫馨擁抱她突冒：長得好黑

侯友宜為何迴避「九二共識」？　藍營人士：已被民進黨污名化

綠抓侯友宜同台詐騙主嫌　侯家軍喊「合照無罪」合夥才是問題所在

布局2024！侯友宜板橋競辦6月開張　媒體群組新北議員先接手

快訊／披綠袍選萬華立委？　雞排妹證實潘孟安2度徵詢：願意配合

黃捷將接棒劉世芳？　周玉蔻爆民進黨徵召立委秘辛

質疑初選問卷不公...桃議員黃敬平聲請暫停　市黨部：按時程進行

侯友宜合影吸金10億詐騙主嫌　民進黨：按徐巧芯標準不用負責嗎？

柯文哲支持打小孩？　鄭運鵬嘆：對他完成世代和諧要有不同想像

預測訪美考題！他分析侯友宜「弱項」　憂：反成朱立倫最大優勢

國民黨徵召參選屏東1選區立委　縣議員黃明賢：拚政黨輪替

侯友宜為何迴避「九二共識」？　藍營人士：已被民進黨污名化

綠抓侯友宜同台詐騙主嫌　侯家軍喊「合照無罪」合夥才是問題所在

股東會紀念品真能引人關注及帶來營收　大學生以大數據分析獲獎

Karencici克服社恐「鬧區突襲做1事」！　高爾宣看呆：看到流汗了

差點遭輾！國二女騎單車被遊覽車追撞　倒地翻滾迅速爬起

熱火G4「關門失敗」他倆卻在笑　巴特勒：我們要聽音樂、喝啤酒

布局2024！侯友宜板橋競辦6月開張　媒體群組新北議員先接手

獨／三寶爸結紮一半痛爆「蛋蛋腫3個月」　竟是剪到不明管狀物

鄭家純認了「願意幫忙」！經紀人證實民進黨接洽　PO文藏玄機有異動

《異世升級，現實無敵》超扯劇情…校外教學遇熊襲　高中生後背摔K.O.

政治熱門新聞

即／傳擔任侯友宜副手！管中閔凌晨表態了

阿北超吸金！柯文哲競選小物開賣　3個多小時賣破千萬

出面幫柯文哲！鍾東錦：只有他牽著我的手

李眉蓁初選勝出　將代表藍軍戰立委

幕後／賴清德辦昨緊急拆彈！　險被涉吸金案藍營國師設計

選萬華立委？　雞排妹證實潘孟安2度徵詢

陳歐珀退選　郭正亮曝內幕：太大了

挺郭派將何去何從？　謝典林密會郭台銘3小時後「搞失蹤」添玄機

內湖人行道竟有146個障礙物　何孟樺斥：行人地獄

民進黨曝：侯友宜合影吸金10億詐騙主嫌

出面替柯文哲募資　鍾東錦強調：是我主動的

打造正義人設！　侯友宜打貪擬恢復特偵組

密會郭台銘3小時　挺郭議長曝揭過程

侯管配沒了！「只是請益沒談職位」　侯友宜揭與管中閔談話內容

更多熱門

相關新聞

幕後／賴清德辦昨緊急拆彈！　險被涉吸金案藍營國師設計

幕後／賴清德辦昨緊急拆彈！　險被涉吸金案藍營國師設計

有媒體在一周前報導，「藍營軍師」、外號「諸羅山人」的方寬銘在前屏東縣長潘孟安陪同下，在民進黨總統參選人賴清德競選辦公室外走動，起初綠營僅覺得來者是客，不疑有他，也未對外回應；但24日周刊踢爆方涉嫌吸金案才恍然大悟，這是一場精心安排，藉此營造與執政黨關係，藉勢藉端去因應自己的司法問題。

蔡英文批在野黨販賣戰爭恐懼　國民黨回擊：妳才免費放送亡國感

蔡英文批在野黨販賣戰爭恐懼　國民黨回擊：妳才免費放送亡國感

相挺鍾東錦！柯文哲：人家30年前做的事

相挺鍾東錦！柯文哲：人家30年前做的事

柯文哲聯合報民調拿22％　王世堅曝關鍵：是虛胖

柯文哲聯合報民調拿22％　王世堅曝關鍵：是虛胖

「侯管配」破局　曾銘宗：國民黨當然希望能借重管中閔長才

「侯管配」破局　曾銘宗：國民黨當然希望能借重管中閔長才

關鍵字：

國民黨民進黨民眾黨侯友宜賴清德柯文哲2024總統大選2024

讀者迴響

熱門新聞

帥男直播一半遭砍！手掌噴飛掉地上

Netflix下手了！凌晨開鍘寄生帳號

新郎婚宴公開「新娘偷吃照」　小王是伴郎

新郎醫婚禮當天襲胸尻槍　知情人士爆「新娘猛料」

美認定瑪娃「超級颱風」　大迴轉路徑曝

快訊／國1事故回堵5公里　成立緊急應變小組

港劇資深綠葉病逝！　「罹癌康復又復發」消瘦近照曝

嘲諷乘客不懂英文！國泰航空3空姐被開除

「台灣第一媽媽包」喜舖創辦人道歉了

強颱瑪娃一路向西！可能提早轉彎　最新各國路徑曝

即／「瑪娃」轉強烈颱風！暴風圈恐擴大

日本丸龜「吃出活青蛙」！整隻綠綠碗底游

曹錦輝飆148K速球　郭泓志曾讚天份高

快訊／劉亞仁被上銬帶走了！　表情黯淡送往收押所

「1飲品」連喝4天！28歲女突昏迷　醫嘆：終身洗腎

更多

最夯影音

更多
盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球
老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了

輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面