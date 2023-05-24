民進黨續問侯友宜：九二共識一中原則　接受？不接受？

▲民進黨發言人謝佩芬今天「接棒」要求新北市長侯友宜對「九二共識」表態。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨24日舉行記者會，批評總統蔡英文、副總統賴清德是販賣戰爭恐懼的「戰爭販子」，對此，民進黨發言人謝佩芬表示，國民黨毫不避諱地唱合中共，不敢批評中共以戰爭威脅台灣，才是用戰爭恐嚇台灣人民，國民黨所謂的和平就是接受中共「一中原則」下的假和平，甚至用「不必在『九二共識』文字上打轉」的話術模糊焦點，難怪國民黨總統參選人侯友宜至今仍不敢對「一中原則、九二共識」說不。

謝佩芬說，隨著中共的威權擴張，全世界都已經認清，台海的問題不只是兩岸問題，更是世界關注的焦點。日前世界七大工業國組織（G7）廣島峰會聯合聲明，明確警告中國在東海與南海的空軍已經造成印太地區的不穩定，也要求台海一定要和平發展，不允許用武力改變台海現狀，可見造成台海不穩定的從來就不是民進黨，而是中共。遺憾的是，身在台灣的國民黨，一直不敢面對這樣的現實，只會一味地為民進黨貼上子虛烏有的標籤，完全不敢批評中共，甚至為了自己的政治利益，回過頭來一再地用戰爭恐嚇台灣人民。

謝佩芬表示，在國際參與的空間上，中共對台灣的打壓是「現在進行式」，目前正在瑞士日內瓦舉行的世界衛生大會（WHA），已有18國接力發言挺台，而帶頭在大會中發言反對的就是中國。甚至，2017年，時任世界衛生組織（WHO）的香港籍幹事長陳馮富珍更曾直言，WHA於馬政府時期邀請台灣參與，是在接受「一中原則」的框架下，才有可能。由此可見，中共正是打壓台灣國際參與的罪魁禍首，但卻有國民黨立委聲稱「接受『九二共識、一中各表』是台灣重返聯合國的正確敲門磚」，請問侯友宜接受這種「一中原則」下，放棄台灣主權的國際參與嗎？

謝佩芬進一步表示，在上個月的公開民調中，全台有近7成民眾反對中國大陸「一個中國原則」的「九二共識」，然而，國民黨上上下下沒有人敢批評數十年來不斷以戰爭威脅台灣和區域安全的中共，只會一而再、再而三地造謠、中傷、抹黑民進黨，更只會附和中共「九二共識」、「一中原則」下的假和平。

謝佩芬主張，在中國國家主席習近平已於去年20大中定調九二共識就是在推進統一後，國民黨還在自欺欺人，堅持九二共識就是「沒有共識的共識」，侯友宜既不敢面對台灣民意，又不敢出言批評中共，導致他至今仍然在迴避問題，不敢對「一中原則」、「九二共識」大聲說不。

謝佩芬強調，誠如賴清德日前所說，「任何一個政黨，都不應該為了政治利益，以戰爭恐嚇人民」，侯友宜這種缺乏擔當又傷害台灣人民情感與利益的兩面手法，絕對不是一個總統參選人該有的表現，更不會得到人民的支持與認同。她呼籲，侯友宜應該對是否支持「九二共識、一中原則」明確表態，而不是繼續鬼打牆、虛與委蛇，用戰爭恐嚇台灣人民。

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