柯文哲支持打小孩？　鄭運鵬嘆：對他完成世代和諧要有不同想像

▲針對柯文哲對教育問題的談話，鄭運鵬表示，對他要完成全國世代和諧，要有不同的想像。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨總統參選人柯文哲日前在政大演講時提到教育問題表示「學生不打不罵怎麼教」，民進黨立委鄭運鵬24日也在臉書指出，柯文哲早在2015年就說過自他打過女兒後，女兒就不跟他說話。對此，鄭運鵬表示，「如果這是他家的世代和諧，那我們對他要完成全國世代和諧，要有不同的想像。」

針對教育問題，柯文哲表示，「我認為課綱很多要改，道德的教育要重來，現在說什麼學校的學生不可以打不可以罵，奇怪了，這怎麼管教？我是不贊成啦，現在小學也不能打學生、也不能體罰，什麼都不行，我們太忽略品格教育了...」

對此，鄭運鵬指出，柯文哲希望自己成為世代和諧的代言人，這是一個值得肯定的宏大目標，柯文哲想要建立下一代的品德教育，所以支持家長打小孩，再從傳統被教育品德體系來看「修身、齊家、治國、平天下」，表示柯文哲自認為的齊家（家庭和諧關係）一定做得很好，所以現在才朝治國邁進。

但鄭運鵬提到，柯文哲在2015年說過，女兒被他暴力對待之後就不和他講話了，「如果這是他家的世代和諧，那我們對他要完成全國世代和諧，要有不同的想像。」他再提到，媒體人黃暐瀚2019年曾經寫過，柯爸爸對於打過柯文哲後悔一輩子，「柯爸爸後悔打小孩，柯文哲卻以打小孩為榮」，柯家三代對於上一代的施暴，顯然有不同的反應，他覺得非常悲哀。

鄭運鵬表示，今天立法院司法委員會剛好在審查少年事件處理法，讓政府對於可能犯罪的未成年人有更完整的保護和教化，朝野沒有人反對這樣的方向。

「我希望未來的台灣不會有任何一個小孩在打罵的環境中成長」，鄭運鵬強調，自己誠摯希望柯文哲能夠好好地說明他的想法，而民眾黨的朋友也不需要因為主席的言論，背上「支持XX黨，父母打小孩」的包袱。