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10分鐘後才搶票！阿婆「霸佔機台不給用」　店員無奈：不能先讓妳

▲▼便利商店,店員,收銀,服務業,超商,打工,兼職,派遣,時薪,工讀生。（圖／記者李毓康攝）

▲店員夾在中間，也無法要求阿婆先讓給別人買票。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

不少人會在超商機台卡位買票，但等待過程中，該讓給後面客人先使用嗎？一名女網友透露，上周陪媽媽去超商買高鐵票，但前方阿婆要等12點搶票，離當下還有10分鐘左右，而媽媽主張5分鐘內就能買完票，無奈阿婆堅持不退讓，而店員也直言，誰先來就是誰先用，該文章引發網友熱議。

一名女網友在Dcard表示，前幾天媽媽要去超商買高鐵票，發現有一位阿婆站在機台前方，卻遲遲沒有伸手操作，於是媽媽詢問有沒有要使用，阿婆回應要等12點搶票，眼看還有10分鐘時間，媽媽表達想先買票的想法，卻被阿婆以「要搶票」而回絕。

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兩人當場發生爭執，阿婆堅持要搶完票才肯讓出機台，但媽媽認為可以在時間內完成買票，「我要在這裡等10分鐘的意思嗎？」後來店員過來關心，得知這尷尬狀況後，直言「如果是她（阿婆）先來的話，妳不可以要求先給妳用哦！」

一番話讓原PO與媽媽感到無言，於是原PO也好奇發問詢問大家的看法，「雖然10分鐘也沒有很久，但如果今天是一個小時呢？一樣要等那個人搶完票才能用嗎？」

底下網友熱議，「也不能怪在超商！只能怪那個阿姨吧，好像沒有規定強制性要求客人禮讓這個規定，最多都是嘴上提醒一下幫忙道歉吧」、「老實說就是排隊的概念，畢竟你沒辦法保證或補償『假設你沒有在時限內用完導致他搶不到票』的後果，阿婆不友善，但他沒犯法」、「總結最好的做法，換家買票，不要找自己麻煩，遇到老人家怎麼吵也吵不贏，因為臉皮大於道德的時候...臉皮最大」、「這不是超商的奇葩規定，問題是，店員也管不了」。

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