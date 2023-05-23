快收！超商網羅「南北人氣名粽」　必吃臘味鮮肉粽、冠軍干貝粽

▲超商端午節預購粽子活動開跑。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

端午節肯定要吃顆粽子應景！看準每年經典粽、傳統粽超熱銷，有超商幫網羅「南北知名達人粽」，像是阿桐阿寶、楊哥楊嫂、巧巧小肉粽等，還有各界得獎名粽、地方經典好粽如冰心粽、湖州粽與愛心粽等，一次就有百款粽品、周邊伴手禮任挑任選，把握機會下單去。

▲呷七碗有放入整顆干貝的「冠軍干貝粽」。

OK mart即日起至6月17日祭出「端午粽情意」預購活動，首推獨家找來「呷七碗」合作開賣的4款經典傳統粽，有放入整顆干貝的「冠軍干貝粽」，以及包進豬肉、栗子、香菇、蛋黃、花生等餡料的「頂級北部粽」、「頂級南部粽」，還有素食者能吃的「素粽」，是以台灣長糯米搭配素肉條、素火腿、花生、菜脯及香菇的組合。

▲狀元油飯今年也發揮創意推出「港式臘味鮮肉粽」。

加碼吃以彌月禮盒聞名的「狀元油飯」，今年也發揮創意推出「港式臘味鮮肉粽」，是以道地的港式臘腸、肝腸，搭配本地溪州長糯米及手炒魯肉塊等，再使用獨門古法「傳統米桶蒸炊」，打造罪惡滋味，還有蒲燒鰻魚粽、瑤柱腿肉珍香粽等豐富選擇。除外，也能買到全台各地達人名店的經典傳統粽，像是阿桐阿寶的「經典燒肉粽」、獲嘉義市10大伴手禮之一的「巧巧小肉粽」，通通一次滿足。

▲▼全家端午節端出30款獨家販售粽子選擇。

另，同樣為迎接端午節，全家即日起至6月13日也有「粽藝對決」預購活動，端出約30款獨賣粽子選擇，首推王品日式燒肉品牌「oh my!原燒」打造的「百變燒肉粽」，是以招牌豬五花燒肉片取代滷肉塊，搭配特製味噌醬調味，口感微辛甘甜，而同為燒肉店的「兩班家韓式碳烤」則將滿滿韓味融入2款肉粽，推出「韓式拌飯水梨烤肉粽」、「韓式辣炒起司雞肉粽」；加碼還有爭鮮的「鮭魚栗子粽」，以及馬辣的「麻辣牛三寶粽」，秘製香料搭配滷得軟爛的牛腱、牛筋、牛肚，每一口都香辣過癮，肯定要吃。

除外，還有知名台菜餐廳「真心台菜」也把冷菜銷售排行第1名的「剝皮辣椒雞腿捲」變身成「剝皮辣椒雞粽」，以及台酒的「紹興鮑魚干貝肉粽」、北海岸超人氣名粽十八王公劉家肉粽的「劉家櫻花蝦粽」等通通一次滿足。此外，今年也有多款蔬食粽等吃，包含善菓蔬食「麻油猴菇粽」、養心茶樓「松茸野米粽」，還有祥和蔬食料理、寬心園、滴水坊等蔬食餐廳等製成的蔬食粽，選擇超豐富。