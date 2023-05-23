　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

快收！超商網羅「南北人氣名粽」　必吃臘味鮮肉粽、冠軍干貝粽

▲▼OK mart「端午粽情意」預購。（圖／業者提供）

▲超商端午節預購粽子活動開跑。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

端午節肯定要吃顆粽子應景！看準每年經典粽、傳統粽超熱銷，有超商幫網羅「南北知名達人粽」，像是阿桐阿寶、楊哥楊嫂、巧巧小肉粽等，還有各界得獎名粽、地方經典好粽如冰心粽、湖州粽與愛心粽等，一次就有百款粽品、周邊伴手禮任挑任選，把握機會下單去。

▲▼OK mart「端午粽情意」預購。（圖／業者提供）

▲呷七碗有放入整顆干貝的「冠軍干貝粽」。

OK mart即日起至6月17日祭出「端午粽情意」預購活動，首推獨家找來「呷七碗」合作開賣的4款經典傳統粽，有放入整顆干貝的「冠軍干貝粽」，以及包進豬肉、栗子、香菇、蛋黃、花生等餡料的「頂級北部粽」、「頂級南部粽」，還有素食者能吃的「素粽」，是以台灣長糯米搭配素肉條、素火腿、花生、菜脯及香菇的組合。

▲▼OK mart「端午粽情意」預購。（圖／業者提供）

▲狀元油飯今年也發揮創意推出「港式臘味鮮肉粽」。

加碼吃以彌月禮盒聞名的「狀元油飯」，今年也發揮創意推出「港式臘味鮮肉粽」，是以道地的港式臘腸、肝腸，搭配本地溪州長糯米及手炒魯肉塊等，再使用獨門古法「傳統米桶蒸炊」，打造罪惡滋味，還有蒲燒鰻魚粽、瑤柱腿肉珍香粽等豐富選擇。除外，也能買到全台各地達人名店的經典傳統粽，像是阿桐阿寶的「經典燒肉粽」、獲嘉義市10大伴手禮之一的「巧巧小肉粽」，通通一次滿足。

▲▼全家端午粽子預購。（圖／業者提供）

▲▼全家端午節端出30款獨家販售粽子選擇。

▲▼全家端午粽子預購。（圖／業者提供）

另，同樣為迎接端午節，全家即日起至6月13日也有「粽藝對決」預購活動，端出約30款獨賣粽子選擇，首推王品日式燒肉品牌「oh my!原燒」打造的「百變燒肉粽」，是以招牌豬五花燒肉片取代滷肉塊，搭配特製味噌醬調味，口感微辛甘甜，而同為燒肉店的「兩班家韓式碳烤」則將滿滿韓味融入2款肉粽，推出「韓式拌飯水梨烤肉粽」、「韓式辣炒起司雞肉粽」；加碼還有爭鮮的「鮭魚栗子粽」，以及馬辣的「麻辣牛三寶粽」，秘製香料搭配滷得軟爛的牛腱、牛筋、牛肚，每一口都香辣過癮，肯定要吃。

除外，還有知名台菜餐廳「真心台菜」也把冷菜銷售排行第1名的「剝皮辣椒雞腿捲」變身成「剝皮辣椒雞粽」，以及台酒的「紹興鮑魚干貝肉粽」、北海岸超人氣名粽十八王公劉家肉粽的「劉家櫻花蝦粽」等通通一次滿足。此外，今年也有多款蔬食粽等吃，包含善菓蔬食「麻油猴菇粽」、養心茶樓「松茸野米粽」，還有祥和蔬食料理、寬心園、滴水坊等蔬食餐廳等製成的蔬食粽，選擇超豐富。

  【你可能也想看】

►限定14天吃！必勝客「8口味大比薩下殺199元」　加碼餅皮免費升級
►先筆記！麥當勞「5大品項買1送1」連吃21天　麥克雞塊、薯餅都有
►今天衝！　速食店「大披薩+6塊炸雞桶下殺76折」連吃21天

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
女看護遭「灌水毆打、逼半裸餵食」　惡雇主下場曝
5億高中生律師公開徵求「關鍵影片」！　3聲明要求測謊
男大生撞1700萬賓利「頭部重創開腦」！　最新傷況曝
進口蘋果檢出蠹蛾！　防檢局：即起暫停輸台
男大生撞賓利GT噴飛重傷！　維修費曝「恐破百萬」
獨／15萬股東注意！紀念品嚴重缺貨　公司致歉

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

快收！超商網羅「南北人氣名粽」　必吃臘味鮮肉粽、冠軍干貝粽

2023國際琴酒嘉年華「Gin典派對」　11位國際級調酒師齊聚華山文創園區6／3～6／4歡慶「2023 World Gin Day」

【廣編】戰勝疲勞！地表最強應援　白蘭氏鷄精2.0升級版大舉搶市

夏季塑身褲「夏天穿也很涼」！台灣製造「氣動科技」輾壓中國貨

倒入整罐氣泡水超消暑！　超商升級版「西西里氣泡美式」開喝了

韓國人氣女星宋智雅成D+AF品牌大使！5款「超百搭復古粗跟」美到想全收

【廣編】BRITA響應世界海洋日　號召全民用「芯」守護無塑海洋

超商獨家！超Q「草莓歐蕾漂浮聖代」　粉色碎冰＋白巧克力豆超欠吃

鋪滿肥美蚵仔、軟Q大腸！「大腸蚵仔麵線」變身比薩了　還加香菜

有剝皮辣椒雞粽、麻辣牛三寶粽！　超商「30款端午名粽」獨家開賣

瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃

屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

飛龍瀑布女遺體掛山壁　救難員徒手搬運再吊掛

鹿希派登《營業中2》連節目名都不知XD　小幫手分批來⋯炎亞綸氣喊：走開！

《黑澀會》鄭靚歆「被女友求婚」嗨翻答應　遭酸：社會病原的禍根...她截圖反擊！

非洲網紅深情翻唱《黃昏》　發音標準+渾厚嗓音網讚翻

挖呀挖正妹老師公開現身！　「無P真實長相」再掀論戰

蕭煌奇「背對台下唱歌」地獄畫面瘋傳！　工作人員被罵爆…本人親發聲了

快收！超商網羅「南北人氣名粽」　必吃臘味鮮肉粽、冠軍干貝粽

2023國際琴酒嘉年華「Gin典派對」　11位國際級調酒師齊聚華山文創園區6／3～6／4歡慶「2023 World Gin Day」

【廣編】戰勝疲勞！地表最強應援　白蘭氏鷄精2.0升級版大舉搶市

夏季塑身褲「夏天穿也很涼」！台灣製造「氣動科技」輾壓中國貨

倒入整罐氣泡水超消暑！　超商升級版「西西里氣泡美式」開喝了

韓國人氣女星宋智雅成D+AF品牌大使！5款「超百搭復古粗跟」美到想全收

【廣編】BRITA響應世界海洋日　號召全民用「芯」守護無塑海洋

超商獨家！超Q「草莓歐蕾漂浮聖代」　粉色碎冰＋白巧克力豆超欠吃

鋪滿肥美蚵仔、軟Q大腸！「大腸蚵仔麵線」變身比薩了　還加香菜

有剝皮辣椒雞粽、麻辣牛三寶粽！　超商「30款端午名粽」獨家開賣

舒華替台粉爭取福利！(G)I-DLE台灣開唱實名制　最高票價可擊掌

安格斯12星座一周運勢5／22-5／28　巨蟹翻轉好運、天蠍桃花高峰期

張育成好消息！復健順利　紅襪教頭證實最快25日打復健賽

樂天桃猿愛PET趴到來！5月26日來桃園愛PET

苗栗黑幫暴力討債「押偏遠山區痛毆」　9惡匪落網...警抄出槍彈毒

王思佳陷假包疑雲　網紅CEO發聲相挺籲：用更多愛來看待這件事

嗑藥後24小時「性愛馬拉松」！他感染性休克　慘切除生殖器

im.B詐騙案藍綠互批　時代力量諷：互罵「一樣爛」轉移焦點

快收！超商網羅「南北人氣名粽」　必吃臘味鮮肉粽、冠軍干貝粽

台大生政見爆性別歧視！經濟系教授：學生真的對性平無知

消費熱門新聞

缺蛋危機補充蛋白質的族群怎麼辦

下載APP免費吃「白葡萄霜淇淋」

只有4天！超商「10元奶茶」限量開賣

超商大杯美式、拿鐵買5送5連3天搶囤

夏季塑身褲「夏天穿也很涼」！

速食店平日限定吃1元點心！

D+AF攜手韓國品牌大使推驚喜合作款！

超商「霜淇淋買1送1」爽吃3天！

麥當勞「5大品項買1送1」爽吃21天

超商限定「酷聖石mini冰淇淋買1送1」

環狀線北環段＋銀新未來城打造三重新貌　Y23站建案吸雙北客

必勝客8口味大比薩下殺199元限時吃

超商開賣升級版「西西里氣泡美式」

超商獨家！超Q「草莓歐蕾漂浮聖代」

更多熱門

相關新聞

超商開賣升級版「西西里氣泡美式」

超商開賣升級版「西西里氣泡美式」

西西里咖啡升級了！為迎接炎炎夏日，超商熱賣百萬杯的「西西里咖啡」終於推出升級氣泡版「西西里氣泡美式」，大口喝不僅帶有清爽檸檬香氣，再加上沁涼氣泡，夏天來上一杯肯定超滿足，趕緊衝門市開喝。

身分證中3數字「幾歲就送幾顆鮑魚」

身分證中3數字「幾歲就送幾顆鮑魚」

超人氣3款芒果冰沙手搖杯回來了

超人氣3款芒果冰沙手搖杯回來了

「すき家」進駐高雄展店「有譜了」

「すき家」進駐高雄展店「有譜了」

大王具足蟲拉麵引爆話題！店家粉專藍勾勾刷一排

大王具足蟲拉麵引爆話題！店家粉專藍勾勾刷一排

關鍵字：

美食情報美食雲端午節超商OK mart全家

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃成今年首強颱！預估4條路線甩尾

「台灣第一媽媽包」創辦人爆坑殺7千萬　竟還高調炫富

快訊／急尋2張1-2月千萬發票得主！　最低「竹科台積電超商」花90元

即／大雷雨國家警報　豪雨擴13縣市

超商浩克被K到濺血　警「打完人拍照」視角曝光

5億高中生「生母」還原愛子死前2小時內幕　配偶父子照曝光

今降13℃！17縣市豪大雨　瑪娃「明開始轉彎」上看強颱

一躺下就睡死是警訊！7題秒測「有沒有睡眠債」

吸毒男砍殺7旬嬤　無情推下水泥井棄屍

「最美博士」睡人夫告媒體結果出爐

保時捷莫名停路中！警急破窗救人一看傻眼

馬陸大軍狂竄！　眾人驚「大地震前兆？」

3生肖6月「賺到出油」！財運+事業齊發

Netflix 史上最慘新片！評價「只有1分」

白蟻是蟑螂親戚！專家教4招防蟲：先關掉這顏色燈

更多

最夯影音

更多
瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃

瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃
屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

飛龍瀑布女遺體掛山壁　救難員徒手搬運再吊掛

飛龍瀑布女遺體掛山壁　救難員徒手搬運再吊掛

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面