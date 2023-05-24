大王具足蟲拉麵爆紅！學者：近親是海蟑螂「口感像較鬆軟的蝦肉」

▲「大王具足蟲濃厚魚介雞白湯拉麵」引發熱議，學者表示，口感比蝦肉鬆軟。（圖／記者黃士原攝）

記者許敏溶／台北報導

人氣拉麵店祭出「大王具足蟲濃厚魚介雞白湯拉麵」引發熱議，海洋大學海洋生物研究所特聘教授陳天任今（24日）指出，大王具足蟲的近親是海蟑螂，以深海的魚類屍體為食物，而有「深海清道夫」之稱，看似很大隻，但其實肉很少，口感類似蝦肉，但相對比較鬆散，很少人在吃，至於好不好吃，就是「見仁見智」。

知名拉麵店「拉麵公子」不定期會推出限定商品，最新一款「大王具足蟲濃厚魚介雞白湯拉麵」，主打放上一整隻大王具足蟲，視覺效果震撼，且只限熟客預約，因為衝擊畫面引發網路熱議，大王具足蟲還登上google熱搜關鍵字第1名。

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海大海洋生物研究所特聘教授陳天任表示，大王具足蟲生活在冰冷深海，棲息在300公尺至1千多公尺深的海域，近親是海蟑螂，以鯨魚、魷魚等海洋動物的屍體為主要食物，所以有「深海清道夫」外號，由於深海食物少，當要搶食游泳速度很快。

不過，對於吃大王具足蟲，陳天任分析說，大王具足蟲因為食物來源少，大部分時間都不動，所以是「外強中乾」，雖很大隻、但肉卻很少，吃起來口感很像蝦子，但沒有蝦肉這麼結實，反而比較鬆軟，且多數國家或民眾都不吃，至於好不好吃，就是「見仁見智」。