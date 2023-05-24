挑戰大王具足蟲拉麵！醫喊這類人注意　嚴重恐休克

▲拉麵公子限定款「大王具足蟲」拉麵已完售。（圖／記者黃士原攝）



記者陳俊宏／綜合報導

人氣拉麵店「拉麵公子」推出「大王具足蟲濃厚魚介雞白湯拉麵」，引發熱議。對此，小兒科醫師林智葳提醒，如果本身就容易對蝦蟹過敏的人，挑戰前一定要多加注意，若引發嚴重過敏反應，請立刻到急診，否則可能會有休克風險。

林智葳23日在「醫心葳你Wei醫師～林智葳醫師」臉書說，具足蟲屬於深海甲殼類生物，這類甲殼類水產品通常含有容易讓人引起過敏反應的組胺酸（經過細菌和酵素反應後可以產生組織胺），以及原肌球蛋白（tropomyosin）。

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林智葳提醒，如果本身就容易對蝦蟹過敏的人，挑戰之前一定要多加注意；輕微的過敏反應可能只會造成短暫的過敏性蕁麻疹，藉由冰敷和抗組織胺藥物通常就能緩解。

▼大王具足蟲採清蒸方式料理，其口感與味道介於龍蝦與螃蟹之間。（圖／記者黃士原攝）



林智葳表示，但嚴重的過敏反應（俗稱過敏性休克，Anaphylactic shock），通常會讓人嘴唇、眼皮浮腫、胸口悶痛喘不過氣，如果吃完後有以上反應，請立刻到急診進行處置，否則可能會有休克風險。

林智葳寫道，不知道以後小孩成人的過敏原檢測項目裡，會不會包含大王具足蟲，祝各位挑戰成功，「有人跟我一樣對這麽多腳的生物心生恐懼嗎？想像成龍蝦好惹。」

對於引發熱議，「拉麵公子」老闆表示，大王具足蟲本來就不是常見的海鮮食材，這次是剛好看到網路有人試著料理，想說這種少見又夢幻的食材很有趣，因此想弄個限定口味給熟客嚐鮮；由於不是想買就買得到，這次取得數量非常少，所以在新聞曝光後熟客就預約額滿。老闆強調，這真的是只是一種實驗性料理，不會變成常設菜單，至於有沒有下一波還未定。

▼大王具足蟲生活在深海裡。（圖／拉麵公子提供）

