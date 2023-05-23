不只拉麵！「大王具足蟲豆皮壽司」比龍蝦還甜　老闆：建議生食

▲「王蟲豆皮壽司」端上桌，震撼全場。（圖／Jacky Bistro預約制餐酒館提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／劉維榛報導

最近一碗售價1480元的「大王具足蟲濃厚魚介雞白湯拉麵」，由於外觀過於衝擊，口感激似龍蝦與螃蟹之間，目前店家也公告預約滿了「完售」！事實上，早在上周就有店家推出「王蟲豆皮壽司」，老闆表示，雖然處理過程頗麻煩，「可以的話我建議生食，你的三觀將被刷新！」

臉書粉專《Jacky Bistro預約制餐酒館》早在16日就推出，讓人驚呆的「王蟲豆皮壽司」，並指出牠們可忍受長期饑餓，飼養於日本三重縣鳥羽水族館的大王具足蟲在「絕食5年43天後才死亡。」

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老闆表示，感謝友人寄來的大王具足蟲以供實驗，「我找到了完整取出胃袋跟腸線的方法。」關於大家想知道的口感部分，老闆直呼，「坦白說，我試著（吃）生食的時候嚇到，因為那個肉的甜度超越了龍蝦與干貝，而王蟲的肝胰腺也非常濃郁，肉很少是意料中的事，但沒想到這麼少。」

▲老闆透露，肉的甜度超越了龍蝦與干貝。（圖／Jacky Bistro預約制餐酒館提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



原本老闆想做成辦桌會出現的龍蝦三明治的型態，但肉真的太少，只好用挖的收集成一小碗，並放在醋飯與豆皮理，「就當做是成就解鎖吧，熟食味道像龍蝦與巴沙魚的綜合體。」

關於客人品嚐後，也開心點評「居然吃到超級夢幻食材！」一番話，讓老闆腦筋動得快，隨即想出新菜單，「改天再把殼用均質機打碎熬王蟲濃湯！」

最後，老闆表示，想吃這一道美食全憑運氣，須提前半個月預訂才行，「不是想要就有，我還蠻喜歡處理這個食材，雖然有點麻煩，可以的話我建議生食，你的三觀將被刷新。」值得注意的是，「王蟲豆皮壽司」僅限「包場」才可能出現在餐桌上，而店家包場費用是1萬5000元加1成服務費。

不過因為人氣拉麵店「拉麵公子」所推出的「大王具足蟲濃厚魚介雞白湯拉麵」討論度極高，粉專昨（22）日在留言串突然公告，「目前不賣了哦，別再私訊我囉！」