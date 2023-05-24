大王具足蟲「泡酒版」現蹤台中科博館　專家揭1關鍵習性禦敵

▲台中科博館研究人員解說大王具足蟲習性。（圖／國立自然科學博物館提供）

記者楊惠琪／台北報導

人氣拉麵店祭出「大王具足蟲濃厚魚介雞白湯拉麵」，因視覺效果驚人引發熱議。國立自然科學博物館搶搭新聞熱潮，在臉書粉專公開「泡酒版本」的巨深水虱—大王具足蟲標本，網友留言超展開。館方今（24日）安排研究人員受訪，揭露大王具足蟲一關鍵習性，以深海鯨魚、魷魚等屍體和腐肉為食，臭味十足的消化道成了防禦武器，一旦遇到攻擊就會從嘴巴噴出消化道食物，藉此「臭跑」敵人。

台中科博館生物學組副研究員兼無脊椎動物標本蒐藏經理李坤瑄表示，大王具足蟲是深海下重要的食腐動物，以鯨魚、魷魚等海洋生物屍體是主要食物來源，所以消化味道很重，而且有一個特別的習性，一旦遇到敵人攻擊，會把消化道裡殘留的腐臭食物，從嘴巴噴出，用臭味嚇跑敵方。

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李坤瑄說，除了日本外，在歐美地區也有人把大王具足蟲當成餐桌上的料理，YouTube頻道有不少相關影片，日本比較多地方在吃，台灣近幾年也有人參考日本料理開始嘗試，但通常是抓到的是比較小型，以東港、大溪漁港漁船為主，因為近幾年開始有標本玩家，有漁船船長就會順便打撈回來，至於約30公分左右較大型的大王具足蟲，目前記錄是以南中國海、巴士海峽有撈捕到的記錄。





▲台中科博館公開大王具足蟲標本，被網友解讀成「泡酒版本」。（圖／國立自然科學博物館提供）

李坤瑄說，許多學生入館參觀，都喜歡問「這個能不能吃」，通常都會機會教育，雖然很多海洋生物可以食用，但過度捕撈可能導致生態棲地破壞，還是用觀賞的就好，也歡迎民眾最近可到科博館參觀大王具足蟲這個話題生物。

台中科博館在臉書公開館藏的巨深水虱—大王具足蟲標本，吸引許多網友歪樓討論，福壽山農場小編問：「有加生薑、大棗當藥引嗎？」還有網友問：「那你們有賣拉麵嗎？」，科博館小編妙回：「沒有斜槓成這樣」，並附上台中科博館附近拉麵餐廳食記。

還有網友說，「原來科博館是泡酒」、「這種醃漬的會比較入味嗎？」，科博館小編回說：「不能喝的那種」。但也有網友說：「無論好不好吃還是讓他們留在海底幫忙清理腐敗遺骸最好」。





▲台中科博館研究人員解說大王具足蟲習性。（圖／國立自然科學博物館提供）