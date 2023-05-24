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大王具足蟲拉麵嚇哭他！動物星球頻道粉專傻眼：別什麼都放嘴裡

▲拉麵公子「大王具足蟲濃厚魚介雞白湯拉麵」。（圖／記者黃士原攝）

▲拉麵公子「大王具足蟲濃厚魚介雞白湯拉麵」引發話題。（圖／記者黃士原攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

知名拉麵店「拉麵公子」推出「大王具足蟲濃厚魚介雞白湯拉麵」，一碗要價1480元僅限熟客預約，整隻大王具足蟲覆蓋在碗上，幾乎快要看不到拉麵，引發網友熱議。對此，Discovery旗下粉專「動物星球頻道」（Animal Planet）也搭上話題，除了介紹大王具足蟲專吃海洋生物屍體外，小編更在留言區直呼「真是活久見！」

「拉麵公子」粉專形容，清蒸的大王具足蟲口感有「龍蝦加螃蟹的食感與香氣」，黃色的腺體部分則類似蟹黃蟹膏，整體吃起來「不及龍蝦與螃蟹扎實」，並附上照片，只見灰白色的大王具足蟲趴在碗上，蟲身蓋住整碗拉麵，畫面相當震撼。該貼文有近萬筆留言，6千多次分享，由於拉麵照的「蟲身」太驚人，粉專「半調子文青」發文説「我直接嚇哭」。

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動物星球頻道（台灣）搭上這波熱潮，發文介紹大王具足蟲，「可棲息於170公尺乃至2140公尺這樣的深度範圍，又昏暗無光、攝氏4度的海域，其中80%生活在365~730公尺的深度」，主要生活在滋泥或黏土層中，為肉食性動物，以海洋生物的屍體為食，像是鯨魚、魷魚等，也會主動獵食行動緩慢的生物，如海參、海綿、線蟲、放射蟲等等，「沒想到今天也成為台灣人的盤中飧了」，留言處也寫道「動編真是活久見」。

此外，動物星球頻道也轉發一位網友的文章，其中小編指出，從另一個角度來看，「大家有機會接觸到這種奇特的動物，希望能產生的共鳴是重視海洋生態研究跟更關注海洋保育，而不是總想著把什麼東西都放在嘴裡吃」，下次再看到獵奇食物的時候，把好奇轉移到知識與保育上。

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