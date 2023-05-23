敢吃蝦蟹卻不接受「大王具足蟲」上餐桌　眾人曝3關鍵：食神都有教

▲拉麵店推出「大王具足蟲濃厚魚介雞白湯拉麵」引發網友熱議。（圖／記者黃士原攝）

網搜小組／趙蔡州報導

人氣拉麵店「拉麵公子」近日祭出新的限定商品「大王具足蟲濃厚魚介雞白湯拉麵」，由於畫面實在太衝擊，瞬間成為網路熱門話題。一名網友表示，他不論螃蟹、蝦類都能吃，卻完全不能接受大王具足蟲，但三者明明都是食腐生物，「為何會有這種感覺呢」，問題一出立刻引發網友熱議。

網友在批踢踢以「為何能接受龍蝦螃蟹，不能接受大王具足蟲」為題說，他近日思考後，認為他若在餐桌上看到大王具足蟲的料理，會相當錯愕，「但是蝦類、蟹類我卻能吃得很開心，而理性上又知道牠們在海裡吃的東西都是腐肉」、「為何會有這種（不能接受的）感覺呢？」

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▲網友認為，「食物本來就色香味，色第一，是有很多人愛吃蟲啦，不過終究是少數」。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出立刻引發網友熱議，網友點出3項食客無法接受大王具足蟲的關鍵，分別是「口感」、「外觀」及「名稱」，有人說，「因為名字是蟲，改取名蝦就可以了」、「就長相太醜啊，跟蟑螂一樣，跟龍蝦螃蟹差太多，食神都教過了，醜就不想吃了」。

也有人說，「食物本來就色香味，色第一，是有很多人愛吃蟲啦，不過終究是少數」、「很像大蟑螂」、「改名大王具足『蟹』就變美味了」、「光看就覺得很難嚥下去」、「光是外觀就打消食慾」、「改名大王蟹，切碎了放在漢堡裡，應該會一堆人搶著吃」。

大王具足蟲又稱「巨型深水蝨」、「巨型深海大蝨」等，可棲息於170公尺至2140公尺深、昏暗無光、攝氏4度的海域，主要食用海洋生物的屍體，肉質比較像螃蟹和龍蝦。國立自然科學博物館近日也介紹，大王具足蟲主因為是食腐動物，所以牠的消化道味道「很重！」