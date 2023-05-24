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快訊／賴清德對戰「黑金二代」名單：徵召吳崢、曾柏瑜　結盟李正皓

▲▼賴清德召開「新北市立委候選人徵召記者會 吳崢 曾柏瑜 李正皓。（圖／記者屠惠剛攝）

▲賴清德出席新北市立委候選人徵召記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席賴清德24日下午親自主持「新北市立委候選人徵召記者會」，宣布新北市第八選區（中和）、新北市第十一選區（新店）將徵召時代力量前黨員吳崢、前議員曾柏瑜參選立委，對戰前立委張慶忠之子張智倫、國民黨立委羅明才，新北市第九選區（永和）將與無黨政治評論員李正皓合作，力抗國民黨老將林德福。

民進黨佈局徵召區立委提名，喊出組成「民主大聯盟」目標，朝跨黨派、跨世代、跨領域3方向覓才。賴清德今天與提名策略小組召集人潘孟安、黨秘書長許立明、吳崢、曾柏瑜、李正皓共同出席記者會。

▲▼賴清德召開「新北市立委候選人徵召記者會 吳崢 曾柏瑜 李正皓。（圖／記者屠惠剛攝）

賴清德說，2024這場選舉對台灣至關重要，上周他定位這場選舉是凝聚台灣共識的民主團結運動，呼籲所有候選人要有守護台灣的主權、尊重多元與弱勢、深化台灣在國際社會的價值3項共識，因此，民進黨在本次立委選區的徵召作業，秉持跨黨派、跨世代、跨領域3項原則，希望籌組「民主大聯盟」，結合社會更深、更廣的力量，來守護台灣，增進民主、和平與繁榮。

賴清德表示，今天公布的3個選區徵召人選，都是民進黨「艱困中的艱困」的選區，但是3位候選人都充滿勇氣，願意來挑戰，而且他們所面對的個別候選人，都擁有相當的實力。

對於3位候選人，賴清德肯定曾柏瑜說，他面對的是「黑二代」、地方勢力盤根錯節，但是曾柏瑜勇敢面對，她是太陽花學運世代，充滿理想性，曾經以綠黨參選該區立委，也曾經用無黨籍參選市議員，她服務基層的熱忱令人敬佩，特別過去4年來她是台灣民主實驗室的副執行長，關注研究中國對台灣的資訊作戰，這樣的人才是台灣社會需要的，如果她能夠進入國會，對於整個台灣的幫助非常大，同時，因為她的出現，也給予地方新的選擇，一定可以帶給地方和國會正面進步的力量。

對於吳崢，賴清德說明，吳崢的對手是國民黨所提名的「金二代」，金錢的力量無遠弗屆，這勢必是一場苦戰，吳崢是出身中和的民主子弟，也是太陽花學運的領袖，對國家和社會同樣懷抱理想，他也曾經代表時代力量參選市議員，顯示他對基層服務的熱忱，這次願意挺身而出，再次驗證他的熱忱始終如一，「勢必是一場相當艱辛的選戰」，祈求父老鄉親能夠栽培這位優秀的年輕人，他為了投入公共事務，甚至放棄了美國籍，這就是他的決心。

此外，對於將以無黨籍參選的李正皓，賴清德表示，相信大家應該都很熟悉，李正皓出身自中永和，令人欽佩的是，李正皓在國民黨內是推動改革的人才，認為國民黨應該成為本土政黨，改名為「台灣國民黨」，且國民黨應該重視轉型正義、主動放棄黨產，讓台灣社會能夠進一步和諧發展。他讚許說，「相當不容易」，李正皓服務社會的決心一直都沒有改變，所以這次民進黨選擇與李正皓合作，支持他以無黨籍參選。

賴清德表示，3位年輕人都來自不同政黨和背景，同樣都是80年代出身，同樣都懷抱理想，堅守台灣的民主價值，希望台灣社會能夠給這樣的年輕人鼓勵。他說，「民進黨不敢畫地自限」，民進黨從創黨到成為執政黨，是因為許許多多人的期待和支持，民進黨的使用就是推動台灣進步，必然要重視、支持、鼓勵年輕人，給年輕人機會，且民進黨作為台灣本土政黨，也有責任栽培人才，台灣面臨的挑戰非常多，民進黨堅定地跟年輕人站在一起，一起完成台灣進一步繁榮發展的共同使命。

▲▼賴清德召開「新北市立委候選人徵召記者會 吳崢 曾柏瑜 李正皓。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼賴清德召開「新北市立委候選人徵召記者會 吳崢 曾柏瑜 李正皓。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼賴清德召開「新北市立委候選人徵召記者會 吳崢 曾柏瑜 李正皓。（圖／記者屠惠剛攝）

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