侯友宜靠「藍白合」才能選贏？ 　沈富雄：別上柯文哲的當

▲左起侯友宜、柯文哲。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨宣布徵召新北市長侯友宜參選2024總統大選，未來是否能成功「藍白合」成為各界關注焦點。前立委沈富雄分析，不需要想跟著同樣要選總統的民眾黨主席柯文哲一起才有希望，「你不要上了柯文哲的當」。

沈富雄在《少康戰情室》說，不喜歡侯友宜的有兩種，一種是年輕人，跑到柯文哲那邊，這個是有辦法回來的，就是用政策讓年輕人想說有希望，不用只跟柯文哲走，跟柯文哲4年、8年就沒了，有什麼用？侯友宜不要想說藍白合才有希望，這不對。

沈富雄也提到，第二種不支持侯友宜的，就是藍營非主流的、非本土的，比較不認同藍推像樣的本省人選總統。值得注意的是這兩種人不喜歡的理由是矛盾的，有人說侯友宜不夠藍，但他不喜歡的就是年輕人喜歡的，侯友宜的幕僚要好好思考，怎麼把這些人拉進來。

針對藍白合議題，柯文哲日前受訪說，藍白合已經講很久，「我再講一遍，好歹是一個價值理念的討論，而不是感覺上就好像權位的分配」，政治固然有它世俗的一面，但政治也有理想的一面。

柯文哲說，因為民眾黨有政策主張，國民黨就不曉得它的政策主張是什麼？如果兩邊的主張完全不相合，那怎麼合作？比方說對核能的看法、對考監兩院的看法、對美對中的政策概念，甚至不管是到年金改革的看法，「這都沒有討論過，整天說要藍白合，這怎麼成功？」