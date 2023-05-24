　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜靠「藍白合」才能選贏？ 　沈富雄：別上柯文哲的當

▲▼雙北市長柯文哲侯友宜會面。（圖／記者湯興漢攝）

▲左起侯友宜、柯文哲。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨宣布徵召新北市長侯友宜參選2024總統大選，未來是否能成功「藍白合」成為各界關注焦點。前立委沈富雄分析，不需要想跟著同樣要選總統的民眾黨主席柯文哲一起才有希望，「你不要上了柯文哲的當」。

沈富雄在《少康戰情室》說，不喜歡侯友宜的有兩種，一種是年輕人，跑到柯文哲那邊，這個是有辦法回來的，就是用政策讓年輕人想說有希望，不用只跟柯文哲走，跟柯文哲4年、8年就沒了，有什麼用？侯友宜不要想說藍白合才有希望，這不對。

沈富雄也提到，第二種不支持侯友宜的，就是藍營非主流的、非本土的，比較不認同藍推像樣的本省人選總統。值得注意的是這兩種人不喜歡的理由是矛盾的，有人說侯友宜不夠藍，但他不喜歡的就是年輕人喜歡的，侯友宜的幕僚要好好思考，怎麼把這些人拉進來。

針對藍白合議題，柯文哲日前受訪說，藍白合已經講很久，「我再講一遍，好歹是一個價值理念的討論，而不是感覺上就好像權位的分配」，政治固然有它世俗的一面，但政治也有理想的一面。

柯文哲說，因為民眾黨有政策主張，國民黨就不曉得它的政策主張是什麼？如果兩邊的主張完全不相合，那怎麼合作？比方說對核能的看法、對考監兩院的看法、對美對中的政策概念，甚至不管是到年金改革的看法，「這都沒有討論過，整天說要藍白合，這怎麼成功？」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／劉亞仁首認罪！　臉色凝重：承認大部分嫌疑
Netflix開抓台灣寄生帳號！　「2族群」氣炸
渣男劈4女！　正妹組「復仇者聯盟」送他一路好走
Netflix「1規定」挨轟：很莫名！　用戶喊退訂
快訊／百萬股東搶領紀念品直擊！　人龍綿延逾百公尺
「港版瑤瑤」解放三點式比基尼！　超狂曲線震撼3萬網
挑戰大王具足蟲拉麵！醫喊「這類人」注意　嚴重恐休克

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

侯管配沒了！「只是請益沒談職位」　侯友宜揭與管中閔談話內容

im.B詐騙案調查局也有份？　王鴻薇貼受害者「遭恐嚇影片」

新北4個月刑案逾萬件全國最高　綠憂治安不安：侯友宜傲慢擺爛

快訊／時代力量提名邱顯智參選竹市立委　「我會是市民最好選擇」

牽手情一定要還！出面替柯文哲募資　鍾東錦強調：是我主動的

安內攘外！侯友宜大選政策祭「治安牌」　拚正義好感度

揭陳歐珀喊「去檢調告發」內幕！　藍議員：應提告黃國昌自證清白

國合會辦WHA場外實體論壇　薛瑞元聚焦防疫人員心理健康

賴清德競辦喊「不認識、扭曲事實」　徐巧芯反轟：有圖有真相！

侯友宜靠「藍白合」才能選贏？ 　沈富雄：別上柯文哲的當

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

台雙寶媽澳洲工地打拚5年　月收10萬↑扛板打釘樣樣行

BLACKPINK開唱「Lisa罕見動怒」　台下無禮舉動全被拍...她轉身走人

盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了

男大生騎車撞1700萬賓利　頭重創靠呼吸器維持生命

兒當兵3個月返家給媽驚喜　溫馨擁抱她突冒：長得好黑

《中國說唱》瘦子首戰大勝　滿舒克直接告白...大淵：這我兄弟

侯管配沒了！「只是請益沒談職位」　侯友宜揭與管中閔談話內容

im.B詐騙案調查局也有份？　王鴻薇貼受害者「遭恐嚇影片」

新北4個月刑案逾萬件全國最高　綠憂治安不安：侯友宜傲慢擺爛

快訊／時代力量提名邱顯智參選竹市立委　「我會是市民最好選擇」

牽手情一定要還！出面替柯文哲募資　鍾東錦強調：是我主動的

安內攘外！侯友宜大選政策祭「治安牌」　拚正義好感度

揭陳歐珀喊「去檢調告發」內幕！　藍議員：應提告黃國昌自證清白

國合會辦WHA場外實體論壇　薛瑞元聚焦防疫人員心理健康

賴清德競辦喊「不認識、扭曲事實」　徐巧芯反轟：有圖有真相！

侯友宜靠「藍白合」才能選贏？ 　沈富雄：別上柯文哲的當

侯管配沒了！「只是請益沒談職位」　侯友宜揭與管中閔談話內容

網購減肥藥出事了！4泰人被抓喊冤：在家鄉吃都沒事

瑪娃直撲關島！恐成70年來「最強颱風」　威力超過4級颶風

5億高中生之死！　擲筊「是不是夏姓配偶幹的」連得4聖筊

永豐金估我國今年GDP保二　景氣落底反彈

im.B詐騙案調查局也有份？　王鴻薇貼受害者「遭恐嚇影片」

她確診「還染1病」！ 哀號：比新冠還磨人　醫示警1類人高危險群

酒駕版浩克！男拒檢狂飆被拖下車　警壓制怒吼：警告你別動

農業缺工問題嚴重　移工開放至1.2萬人「新增林業工作」

劉亞仁臉色凝重認罪了！提早30分出庭　「是否羈押」最快今出爐

李多慧加碼跳叮噹舞！　「勾魂律動」分秒電全場

政治熱門新聞

即／傳擔任侯友宜副手！管中閔凌晨表態了

阿北超吸金！柯文哲競選小物開賣　3個多小時賣破千萬

出面幫柯文哲！鍾東錦：只有他牽著我的手

陳歐珀退選　郭正亮曝內幕：太大了

挺郭派將何去何從？　謝典林密會郭台銘3小時後「搞失蹤」添玄機

內湖人行道竟有147個障礙物　何孟樺斥：行人地獄

打造正義人設！　侯友宜打貪擬恢復特偵組

快訊／滿18歲同婚　不需經法定代理人同意

快訊／管中閔任副手？　侯友宜2小時暢聊：教育與經濟是台灣脊梁

密會郭台銘3小時　挺郭議長曝揭過程

綠推新北3刺客　吳崢、曾柏瑜、李正皓入列

柯文哲女性支持者較少？　PTT鄉民曝關鍵

民進黨擬徵召李正皓選永和　本人回應：各種可能都不排除

柯文哲開獻金專戶　四叉貓說不捐

更多熱門

相關新聞

反擊徐巧芯　陳世凱：賴清德與郭再欽不認識

反擊徐巧芯　陳世凱：賴清德與郭再欽不認識

民進黨前中執委郭再欽涉入爐渣、88槍等台南多起弊案，國民黨台北市議員徐巧芯質疑，民進黨總統參選人賴清德擔任台南市長期間，郭再欽擔任負責人與董事的兩家公司「明祥馨」、「立德馨」污染台南，僅遭簡單裁罰，未勒令停業。對此，賴清德競選團隊發言人陳世凱回嗆，譴責徐巧芯烏賊戰，惡意合成造謠、背離事實，批評連基本事實查證都不會，整天只會造謠抹黑。他也再次強調：賴清德與郭再欽並不認識。

出面幫柯文哲！鍾東錦：只有他牽著我的手

出面幫柯文哲！鍾東錦：只有他牽著我的手

誰在販賣戰爭恐懼？　外交部澄清賴士葆

誰在販賣戰爭恐懼？　外交部澄清賴士葆

分析／綠營猛轟侯友宜「九二共識」為哪樁？

分析／綠營猛轟侯友宜「九二共識」為哪樁？

挺郭派將何去何從？　謝典林密會郭台銘3小時後「搞失蹤」添玄機

挺郭派將何去何從？　謝典林密會郭台銘3小時後「搞失蹤」添玄機

關鍵字：

民進黨國民黨

讀者迴響

熱門新聞

Netflix下手了！凌晨開鍘寄生帳號

新郎婚宴公開「新娘偷吃照」　小王是伴郎

美認定瑪娃「超級颱風」　大迴轉路徑曝

新郎醫婚禮當天襲胸尻槍　知情人士爆「新娘猛料」

港劇資深綠葉病逝！　「罹癌康復又復發」消瘦近照曝

「台灣第一媽媽包」喜舖創辦人道歉了

嘲諷乘客不懂英文！國泰航空3空姐被開除

即／「瑪娃」轉強烈颱風！暴風圈恐擴大

快訊／國1事故回堵5公里　成立緊急應變小組

日本丸龜「吃出活青蛙」！整隻綠綠碗底游

帥男直播一半遭砍！手掌噴飛掉地上

「1飲品」連喝4天！28歲女突昏迷　醫嘆：終身洗腎

曹錦輝飆148K速球　郭泓志曾讚天份高

即／傳擔任侯友宜副手！管中閔凌晨表態了

他嗑藥「24小時性愛馬拉松」！GG壞死要切除

更多

最夯影音

更多
老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車
凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

台雙寶媽澳洲工地打拚5年　月收10萬↑扛板打釘樣樣行

台雙寶媽澳洲工地打拚5年　月收10萬↑扛板打釘樣樣行

BLACKPINK開唱「Lisa罕見動怒」　台下無禮舉動全被拍...她轉身走人

BLACKPINK開唱「Lisa罕見動怒」　台下無禮舉動全被拍...她轉身走人

盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面