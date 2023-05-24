3點反擊徐巧芯　賴清德競辦重申：賴清德與郭再欽不認識

▲賴清德競選辦公室發言人陳世凱。（資料照／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨前中執委郭再欽涉入爐渣、88槍等台南多起弊案，國民黨台北市議員徐巧芯質疑，民進黨總統參選人賴清德擔任台南市長期間，郭再欽擔任負責人與董事的兩家公司「明祥馨」、「立德馨」污染台南，僅遭簡單裁罰，未勒令停業。對此，賴清德競選團隊發言人陳世凱回嗆，譴責徐巧芯烏賊戰，惡意合成造謠、背離事實，批評連基本事實查證都不會，整天只會造謠抹黑。他也再次強調：賴清德與郭再欽並不認識。

陳世凱表示，徐巧芯又在臉書上移花接木、扭曲事實，他要鄭重澄清，賴清德與郭再欽並不認識。他說明，徐巧芯前天貼出的照片（指賴清德與郭再欽同桌吃飯照），是2020年時，賴清德受到立委林宜瑾邀請，當天晚上接近餐會尾聲才抵達現場，抵達後不久即受邀上台致詞，且在致詞完畢後，賴清德隨即離開現場，與郭再欽並無互動。

陳世凱說明，針對徐巧芯「造謠」台南爐渣案的問題，他為大家還原當時的事實：2015年間，台南市政府發現明祥馨公司（即郭再欽案）收受的爐碴，沒有依照經濟部所公告的「經濟部事業廢棄物再利用管理辦法」規定使用，非法填埋於學甲區大灣段農地，於是，台南市環保局在同年9月21日，便採最嚴格的裁處，斷然廢止該公司再利用機構身份、限期要求清除5萬多公噸的爐渣，並且註銷該公司的資格，隔年便挖除5萬餘噸的爐渣。

陳世凱指出，當時，台南市政府主動採取3項積極行動依法處理：第一，台南市政府主動將業者移送偵辦、限期清運完畢，透過全程公開直強力措施進行作業監控；第二，台南市環保局同時依違反《廢棄物清理法》第39條第1項暨經濟部事業廢棄物再利用管理辦法第3條第2項附表編號14規定告發處分，並撤銷再利用業者身分；第三，後續相關業者交由司法調查後已於2020年移送法辦。

陳世凱隔空詢問，這些事實，徐巧芯有查證過嗎？郭再欽爐渣案，環保局祭出廢止再利用的許可，是最重的行政處分，請徐巧芯不要再當烏賊亂抹黑、亂栽贓，這種惡劣的烏賊選風，應該被予以譴責。

不過，徐巧芯今天上午透過臉書進一步質疑，郭再欽就是在賴清德擔任市長任內越來越大尾的，他當市長的時候根本沒有能力管住如此離譜污染台南的業者，事實是，「明祥馨」公司後來變成了「立祥馨」公司，仍然在農地裡掩埋爐渣。