出面幫柯文哲募資！鍾東錦：遭全台圍剿時，只有他牽著我的手

▲苗栗縣長鍾東錦。（圖／翻攝鍾東錦臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

民眾黨主席柯文哲角逐2024年總統大位，23日第一波開賣競選小物，開賣首日就已經突破千萬。對此，苗栗縣長鍾東錦承諾會幫柯文哲募集部分選舉經費，「2022縣長大選時我前往台北市政府，學習如何打造苗栗成為一座智慧城市，在全台綠媒對我展開圍剿的時候，只有柯文哲，牽著我的手，昂首闊步走進大數據中心。」

鍾東錦23日晚間發文表示，他過往從江湖的底層艱難爬起，因此當時拜訪台北市府時，有人直接到他面前舉牌抗議、咒罵黑道，更說他是「西瓜刀議長」、「我們不歡迎鍾東錦來台北市！鍾東錦滾出市政府」，然而當時的台北市長柯文哲只是按照原訂的計畫，把他領進大數據中心，費心地把8年來投注的所有心血，鉅細靡遺地說給他聽。

「一笑可以泯恩仇，但患難情感不能忘。」鍾東錦說，在他人生最艱難的時刻，能不懼外界觀感，從苗栗縣外前來聲援他的，有來自全台的議長、副議長，終身為原民福祉奔走的高金素梅委員，藍營的年輕力量羅智強議員，以及最後階段挺身而出的郝龍斌前市長、趙少康董事長等，他都點滴在心頭。

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）



鍾東錦指出，他會支持藍營提名的候選人，但如果柯文哲參選，他也會盡力為柯募集部分選舉經費，「政治立場雖不能共存，但人情義理卻可以兩全」。而他身為藍營大兵的堅持不變，一如在四大公投時，苗栗藍營夥伴們站在第一線，為台灣前途而努力，至於默不作聲的人他們也給予尊重，民主社會，即使黨內也能接納與包容不同意見。

鍾東錦表示，他作為更生人30年，但這標籤仍然撕不下，「即使我願意為藍營總統候選人站上舞台，台灣人民會願意給我機會，大方地接納我嗎？我不敢奢望。但至少故鄉的人們用選票將我送進了苗栗縣政府，我會傾盡所有來證明，他們的這一份託付與信任，不會白費。」