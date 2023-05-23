挺郭派將何去何從？　謝典林密會郭台銘3小時後「搞失蹤」添玄機

▲郭台銘住處。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨5月17日徵召新北市長侯友宜角逐2024總統大選，爭取失利的鴻海創辦人郭台銘雖在臉書表達恭賀，並表示自己會信守承諾，支持侯市長勝選，但連日來名嘴卻不斷砲轟國民黨徵召過程充滿黑箱，欺騙郭台銘，因此外傳挺郭派要角紛紛勸進他獨立參選。值此眾說紛紜之際，挺郭派大將彰化縣議長謝典林今（23）日忽然現身郭台銘信義區豪宅，雙方會晤約3個小時，事後謝卻悄無聲息離去，避開媒體訪問。不過挺郭派決定週六舉辦感恩活動，向支持者表達感謝。

郭台銘爭取提名未果，便帶著家人前往日本散心，缺席了上周六國民黨中央為總統參選人與立委提名人所舉辦的造勢大會，所以當郭台銘從日本回來後，外界也關注他的下一步。據了解，挺郭派要紛紛勸進郭台銘獨立參選，民眾黨也向郭招手示好，同時也有藍營民代建議應先輔選挺郭派立委參選人。就在情勢撲朔迷離之際，今早傳出挺郭派大將謝典林下午將前往郭的信義區豪宅，並願於事後受訪，因此大批媒體下午紛紛前往郭宅，希望謝典林能幫外界釋疑，到底郭的下一步將何去何從？

然而，媒體一路從下午1點多開始守候，但傳出要接受訪問的謝典林卻始終不見人影。過程中，一度傳出謝4點要受訪，不少媒體興沖沖趕來，但等到4點過後，謝仍未出來，直至晚間5點多，才傳出謝其實已從其他路徑離去，甩開了守候在郭台銘豪宅外的記者們。

由於挺郭派大將悄無聲息走人，使得郭台銘的下一步更加增添玄機。媒體間盛傳，可能是今天的聚會未能達成具體共識，謝典林也不方便代表郭台銘本人對外發言，於是索性避開媒體。儘管如此，挺郭派仍然規劃本週六在高雄舉辦一場「挺郭感恩活動」，除了向支持者表達感謝，也希望讓支持者抒發一下近日鬱悶的心情。