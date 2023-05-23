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分析／侯友宜迴避「九二共識」　賴清德陣營猛轟為哪樁？

▲▼0523新北市長侯友宜參加 112年度消防暨義消楷模人員表揚大會 藝人李燕擔任112年新北消防大使。（圖／記者呂佳賢攝）

▲民進黨連日要求國民黨總統參選人侯友宜正面表態。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者呂晏慈／台北報導

2024總統選戰開打，兩岸議題成為藍綠交鋒話題，民進黨頻頻要求國民黨參選人侯友宜表態是否支持「九二共識」，但侯始終沒有正面回應，僅稱反對一國兩制，願守護中華民國民主自由的主權，並以「反對台獨」等語，暗酸曾自稱「務實的台獨者」的民進黨對手賴清德。

民進黨猛轟「九二共識」題的軌跡相當明顯，早自侯友宜被正式提名前，民進黨新北市議員張嘉玲就曾於總質詢逼問侯對九二共識的看法，當時侯話說得曖昧，只言明「反對一國兩制」，強調他的主張很清楚，「按照《中華民國憲法》，中華民國是我們的國家，台灣是我們的厝，這個信念永遠不會變」。

另一方面，民進黨不斷要求侯友宜針對「九二共識」正面表態，已連續4天發布相關文稿，身為總統參選人的賴清德更公開批評，國民黨與其參選人主張接受九二共識、一個中國原則，等同放棄主權，可站出來跟國人說明，到底支不支持九二共識？不過侯陣營反嗆，賴偷換概念混淆視聽，侯明明只說過「反對一國兩制」；此語也間接證實了侯並未對「九二共識」明確表態的事實。

對比民進黨1999年就以《台灣前途決議文》稀釋1991年的《台獨黨綱》，以及賴清德面對「務實的台獨工作者」的質疑，透過「務實就是台灣已經是主權獨立國家，不必再去宣布台獨」、呼應總統蔡英文「四個堅持」等論述拆解，意圖藉此破除外界疑慮，侯友宜至今僅不斷重申「反台獨、反一國兩制」。然而，他代表國民黨參選總統，真的能夠完美迴避「九二共識」這塊招牌？

侯友宜遲遲不願對「九二共識」正面表態，綠營也樂意繼續追打。賴清德競選辦公室發言人陳世凱今天就直言，賴陣營認定侯友宜支持九二共識，因為國民黨黨綱裡就有九二共識，國民黨就是接受九二共識跟一中原則，如果侯友宜要說自己不是，那就直接說不是。

一名不具名綠營人士說得更直白：「侯友宜當然可以繼續不講（九二共識），但他繼續不講，國民黨的『老公仔（台語，指老人、老翁）』會不會『起痟（台語，指發瘋）』？」

當昔日被視為兩岸對話交流基礎的「九二共識」，早就被陸方定調為「一個中國原則」與追求統一的「九二共識」，且在經歷2020年總統大選後，台灣主流民意堅決拒絕「一國兩制」、否定讓台灣陷入困境的「九二共識」，已是不言自明。面對這個新情勢，侯友宜若不願將自己口中的「整個歷史軌跡」照單全收，是否能夠提出完整論述，繞過被國民黨「馬英九們」視為神主牌的「九二共識」？或者可能重演3年前，時任黨主席的江啟臣只是想要重構九二共識新論述，就惹毛了眾國民黨大老，讓江還得親自登門「道歉」的窘況？外界等著看。

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