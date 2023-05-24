美認定瑪娃「超級颱風」　大迴轉路徑曝

▲美軍定義瑪娃為「超級颱風」（Super Typhoon）。（圖／翻攝JTWC）



記者陳俊宏／台北報導

美軍定義瑪娃為「超級颱風」（Super Typhoon）！氣象專家吳德榮分享最新歐美系集模式模擬圖表示，強烈颱風瑪娃大約在未來6至7天於台灣東側、接近巴士海峽時，逐漸向東北大迴轉，故現在去討論是否侵台？還是太早。

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▲▼最新歐洲（上圖）、美國（下圖）系集模式模擬圖。（圖／翻攝Ｗeathernerds）



吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，今天（24日）凌晨2時中央氣象局颱風路徑潛勢預測圖顯示，瑪娃在關島附近海面，今日、周四將侵襲關島，中心平均風速53米／秒，台、日皆將其定為台灣的「強烈颱風」（≧51米／秒），美國則定為「超級颱風」（≧135浬／時），未來還有增強的空間；預測向西北漸轉西北西，5天後尚未到轉向點，與台灣還有段距離。

吳德榮說，最新歐洲（ECMWF）及美國（GEFS）系集模式模擬圖顯示，瑪娃的系集平均路徑（粗黑線）大約在未來6至7天於台灣東側、接近巴士海峽時，逐漸向東北大迴轉，但其各別系集路徑（細線）仍然非常分散，代表各種可能性，故現在去討論是否侵台？還是太早！再觀察2、3天，情況才會明朗。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）



▼美軍最新預測颱風未來動向。（圖／翻攝JTWC）

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，下周一、下周二颱風逐漸接近台灣東方海面迴轉，大台北東側、東半部降雨機率提高，山區午後亦有局部陣雨。

氣象局預報員林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，瑪娃還會略為增強，根據各家主流模式預報，周日可能台灣東南方海面逐漸北轉，但北轉時間受到太平洋高壓強弱影響，只要高壓差一點就會影響到路徑，變數還很大，影響程度仍要持續觀察。但他提醒，周六起基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海易有長浪發生。

▼瑪娃的颱風眼清晰可見。（圖／翻攝NRL Tropical Cyclone Page）





