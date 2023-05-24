撿到存摺、贓款埋樹下…19歲車手很會掰：我還在試用期

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男子從臉書廣告應徵高額收入工作，對方宣稱協助領錢可以抽2成酬勞，但要通過試用期才能拿到錢，日前他多天連續領了9筆13多萬元，在路邊與朋友聊天，被巡邏警發現盤查，在他隨身包內起獲存摺、提款卡，他辯稱「撿到的，覺得好玩」，經調查帳號已列警示，男子最後坦承領贓款並按指示到河堤樹下挖洞埋起來，警訊後依詐欺及洗錢防制法送辦。

▲詐團車手王男遭保大警攔查 。（圖／記者陳以昇翻攝）



新北市保大第一中隊霹靂小組，21日下午3時許，在新莊區執行巡邏勤務時，見19歲王男及18歲曾男在中正路旁聊天，王男看到員警還刻意避開眼神，經上前盤查，在他隨身包包內找到一本跟他姓名不符的存摺及提款卡，他緊張地辯稱「路邊撿到了，覺得好玩才留下來」，員警當場喝斥「有什麼好玩！」

▼詐團車手王男遭保大警攔查，誆稱存摺是撿來的 。（圖／記者陳以昇翻攝）

員警進一步檢視存摺，從內頁找的9張提款明細，自15日起提領數萬元不等現金，總金額13萬5000元，帳戶也列警示，王男無法交代現金去處，最後還耍賴說「好啦，我的錯」，坦承在臉書應徵高額收入的工作，只要協助領錢就可以抽2成佣金，但必須經試用期才能有錢，日前領錢後，將提款卡及贓款，按照電話指示到河堤樹下挖洞埋起來，警方還要調查他的說詞。

員警深入調查，這個詐騙集團以假投資的手法，在網路上用一頁式廣告連結加好友，慫恿被害人到投資（博弈）網站投資，誆稱獲利、穩賺不賠，誘使被害人依指示匯款至人頭帳戶中，所幸員警及時攔阻，方得阻止更多被害人受騙，訊後將王男依詐欺、違反洗錢防制法罪嫌移送新北地檢偵辦。

▼警方查出帳戶已列警示，還找到9筆提款明細 。（圖／記者陳以昇翻攝）