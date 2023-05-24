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社會 社會焦點 保障人權

收8千元幫送貨！違規被警攔查　抄出100包毒咖啡...男下場曝光

記者林悅／台南報導

台南市警四分局育平派出所，警員黃傑然、黃育群，24日凌晨3時45分執行巡邏勤務，在安平區國平路、建平七街路口，發現1輛黑色自客小車來回繞行且紅燈右轉，經攔查查獲25歲陳姓駕駛持有混合型毒品咖啡包100包重566公克，陳嫌尿篩呈現三級毒品陽性反應，全案依毒品罪嫌送辦。

▲台南市警四分局育平派出所，警員黃傑然、黃育群，凌晨攔查違規車輛，查獲25歲陳姓駕駛持有混合型毒品咖啡包100包重566公克。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警四分局育平派出所，警員黃傑然、黃育群，凌晨攔查違規車輛，查獲25歲陳姓駕駛持有混合型毒品咖啡包100包重566公克。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警四分局育平派出所，警員黃傑然、黃育群，凌晨攔查違規車輛，查獲25歲陳姓駕駛持有混合型毒品咖啡包100包重566公克。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方調查，陳嫌因缺錢花用，在交友軟體群組內詢問有無賺快錢的管道，接獲上手以新台幣8000元的代價，唆使陳嫌將上述查扣毒品由台南市南區送至安平區，等候買家取貨付款，沒想到竟因行車違規被警方攔檢查獲。毒品危害防制條例第4條，製造、運輸、販賣第3級毒品者，處7年以上有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以下罰金，陳嫌為區區8千元，可謂得不償失。

第四分局分局長王子雄表示，育平所警員黃傑然、黃育群深夜執行巡邏勤務，積極認真，主動攔查可疑車輛，查獲大量毒品，將報請警察局頒發破案茶表揚。同時也對於毒品來源，向上溯源追查藥頭，淨化社區治安，市民朋友們若發現可疑毒品情資，請撥打110檢舉。

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