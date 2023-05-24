通緝犯超渣！裝有錢「寄生吃軟飯」　4女組團報警抓他...成功復仇

記者林悅、劉人豪／台南報導

新竹33歲溫姓男子，因為傷害致死、傷害等案件被桃園地檢署通緝，結果還1人劈腿交往4女，23日晚上8時48分許，被其中3女聯合友人堵住，報請台南市警三分局警網到場將他壓制逮捕，偵訊後解送歸案。被害人「漫漫」說，溫男騙大家是老闆、開保時捷，但卻慣性吃軟飯，感到不對勁想分手，溫男還要求分手費，要到錢才願意離開，有人被騙了好幾萬，被害人成立群組，彼此提供遭溫坑騙的證據，終於連手讓他嚐到苦頭。

▲新竹33歲溫姓男子，疑因1人劈4女，23日晚上8時48分許，被3女聯合友人堵住報請市警三分局警網到場壓制查獲，被帶回偵辦依法移送歸案。（圖／翻攝自抖音）

「漫漫」表示，大家會聯手是因為最後一個受害者的哥哥跟大家聯繫，因為他覺得溫男怪怪的，在交友軟體遇到其中一個受害者，想要瞭解事情的真相，大家就把證據傳給她哥哥看，哥哥非常擔心妹妹，然後希望大家可以協助他，然後打電話報警協助逮人。

「漫漫」說，大家之前不知道溫男是通緝犯，「因為他有有兩個身份，他都報假身份，在交往的時候也是報假身份，都沒有說他是通緝犯」，就是這樣子一個騙過一個，然後有的騙了三四萬，還有偷竊行為，「他在我這邊他偷我包包的裡面的錢，去借給別人然後去唱歌」，溫男在另外一個開檳榔攤的受害者那邊，也偷拿營業額，並批評溫男慣性吃軟飯，但是都會表現出比較暖男型，會幫忙做做家事，「溫男雖然是新竹人，但是會寄生在女生家」，女孩子如果最後發現不對勁要跟他分手，他就是會要分手費，會要到錢才離開。

▲溫男是自稱是老闆、開保時捷代步。（圖／翻攝自抖音）

「漫漫」指出，她跟溫男交往約4個月，當時她要趕溫男走時，溫男開始跪下然後就一直哭，打電話報警後馬上就逃跑，警察雖然有去附近巡邏找到溫男，可是溫男用假身份順利躲過，「後來我又心軟，因為他說他以前小時候就是常常被他爸爸打之類的，所以他不想一直被趕出去，然後講他小時候處境不好裝可憐，加上自己家庭也不是很好，所以心軟就開門讓他進來。」

「漫漫」說明，警方逮捕當天共有3個受害者到現場，其中一個受害者被騙比較多錢，大概好幾萬，那個女生不知道從哪裡得知其他被騙的，聯繫後創一個受害者群組，大家就把所有的事情上傳到那個群組，才發現說溫男用的是同一套套路，就是都說他是老闆然後他開保時捷，多有錢多有錢什麼，分手以後就是趕不走，然後也要分手費，但對自己的朋友就是講說他被女生騙了很多錢。

▲溫男被逮時，婦仇者聯盟在現場拍成抖音影片上傳網路社群。（圖／翻攝自抖音）

據了解，該名溫姓男子被控疑1人劈4人，受害人不甘感情受騙，聯手對溫嫌進行復仇，其中3名受害女子得知被通緝的溫嫌藏在台南市安南區安和路1段内民宅，向台南市警方報案舉發溫嫌行蹤，並堵住溫嫌讓他來不及在警網趕到前逃逸，聯手復仇成功，並把溫嫌落網過程拍成抖音影片上傳網路社群，並標明「看你多會騙、多會跑，騙我一個還要騙無知少女，不好意思，你真的踢到鐵板了…，女人的復仇者聯盟，送你一路好走」 。