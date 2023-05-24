　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

通緝犯超渣！裝有錢「寄生吃軟飯」　4女組團報警抓他...成功復仇

記者林悅、劉人豪／台南報導

新竹33歲溫姓男子，因為傷害致死、傷害等案件被桃園地檢署通緝，結果還1人劈腿交往4女，23日晚上8時48分許，被其中3女聯合友人堵住，報請台南市警三分局警網到場將他壓制逮捕，偵訊後解送歸案。被害人「漫漫」說，溫男騙大家是老闆、開保時捷，但卻慣性吃軟飯，感到不對勁想分手，溫男還要求分手費，要到錢才願意離開，有人被騙了好幾萬，被害人成立群組，彼此提供遭溫坑騙的證據，終於連手讓他嚐到苦頭。

▲新竹33歲溫姓男子，疑因1人劈4女，23日晚上8時48分許，被3女聯合友人堵住報請市警三分局警網到場壓制查獲，被帶回偵辦依法移送歸案。（圖／翻攝自抖音，下同）

▲新竹33歲溫姓男子，疑因1人劈4女，23日晚上8時48分許，被3女聯合友人堵住報請市警三分局警網到場壓制查獲，被帶回偵辦依法移送歸案。（圖／翻攝自抖音）

「漫漫」表示，大家會聯手是因為最後一個受害者的哥哥跟大家聯繫，因為他覺得溫男怪怪的，在交友軟體遇到其中一個受害者，想要瞭解事情的真相，大家就把證據傳給她哥哥看，哥哥非常擔心妹妹，然後希望大家可以協助他，然後打電話報警協助逮人。

「漫漫」說，大家之前不知道溫男是通緝犯，「因為他有有兩個身份，他都報假身份，在交往的時候也是報假身份，都沒有說他是通緝犯」，就是這樣子一個騙過一個，然後有的騙了三四萬，還有偷竊行為，「他在我這邊他偷我包包的裡面的錢，去借給別人然後去唱歌」，溫男在另外一個開檳榔攤的受害者那邊，也偷拿營業額，並批評溫男慣性吃軟飯，但是都會表現出比較暖男型，會幫忙做做家事，「溫男雖然是新竹人，但是會寄生在女生家」，女孩子如果最後發現不對勁要跟他分手，他就是會要分手費，會要到錢才離開。

▲▼ 。（圖／翻攝自抖音）

▲溫男是自稱是老闆、開保時捷代步。（圖／翻攝自抖音）

▲▼ 。（圖／翻攝自抖音）「漫漫」指出，她跟溫男交往約4個月，當時她要趕溫男走時，溫男開始跪下然後就一直哭，打電話報警後馬上就逃跑，警察雖然有去附近巡邏找到溫男，可是溫男用假身份順利躲過，「後來我又心軟，因為他說他以前小時候就是常常被他爸爸打之類的，所以他不想一直被趕出去，然後講他小時候處境不好裝可憐，加上自己家庭也不是很好，所以心軟就開門讓他進來。」

「漫漫」說明，警方逮捕當天共有3個受害者到現場，其中一個受害者被騙比較多錢，大概好幾萬，那個女生不知道從哪裡得知其他被騙的，聯繫後創一個受害者群組，大家就把所有的事情上傳到那個群組，才發現說溫男用的是同一套套路，就是都說他是老闆然後他開保時捷，多有錢多有錢什麼，分手以後就是趕不走，然後也要分手費，但對自己的朋友就是講說他被女生騙了很多錢。

▲新竹33歲溫姓男子，疑因1人劈4女，23日晚上8時48分許，被3女聯合友人堵住報請市警三分局警網到場壓制查獲，被帶回偵辦依法移送歸案。（圖／翻攝自抖音，下同）

▲溫男被逮時，婦仇者聯盟在現場拍成抖音影片上傳網路社群。（圖／翻攝自抖音）

據了解，該名溫姓男子被控疑1人劈4人，受害人不甘感情受騙，聯手對溫嫌進行復仇，其中3名受害女子得知被通緝的溫嫌藏在台南市安南區安和路1段内民宅，向台南市警方報案舉發溫嫌行蹤，並堵住溫嫌讓他來不及在警網趕到前逃逸，聯手復仇成功，並把溫嫌落網過程拍成抖音影片上傳網路社群，並標明「看你多會騙、多會跑，騙我一個還要騙無知少女，不好意思，你真的踢到鐵板了…，女人的復仇者聯盟，送你一路好走」 。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／李眉蓁立委初選爆爭議　6連霸議員提申訴！
劈4女渣男起底！　被害女怒：下跪一直哭
搭高鐵驚覺「前座小姐很眼熟」！　野生女神包緊緊秒被認出
思樂冰機台曝光！　一票人回憶殺「喝到頭痛超爽」
李多慧重現爆紅「性感多慧搖」　撩髮狂扭電臀！3分鐘影片曝
好扯！　領好市多毒莓慰問金「要簽和解書」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

毒品通緝犯拒檢騎車狂竄　摔落邊坡慘成「疊疊樂」

家政婦變情人！外交官死前財產留給她　子女拒給2625萬...結果曝

半裸男持槍闖「西門町獅子林」遭制伏　躁動翻滾掉出這一包慘了

通緝犯超渣！裝有錢「寄生吃軟飯」　4女組團報警抓他...成功復仇

收8千元幫送貨！違規被警攔查　抄出100包毒咖啡...男下場曝光

花蓮男童從樓梯摔下！後腦勺腫陷昏迷　警車鳴笛及時送醫

花蓮水泥車失控衝撞！電桿慘斷裂　騎士母女遭波及送醫

差點遭輾！國二女騎單車被遊覽車追撞　倒地翻滾迅速爬起

一顆就破產！台東海岸南田石頭千萬別亂撿　違者最高罰500萬　

撿到存摺、贓款埋樹下…19歲車手很會掰：我還在試用期

盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

台雙寶媽澳洲工地打拚5年　月收10萬↑扛板打釘樣樣行

BLACKPINK開唱「Lisa罕見動怒」　台下無禮舉動全被拍...她轉身走人

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：10幾萬有值得

男大生騎車撞1700萬賓利　頭重創靠呼吸器維持生命

兒當兵3個月返家給媽驚喜　溫馨擁抱她突冒：長得好黑

毒品通緝犯拒檢騎車狂竄　摔落邊坡慘成「疊疊樂」

家政婦變情人！外交官死前財產留給她　子女拒給2625萬...結果曝

半裸男持槍闖「西門町獅子林」遭制伏　躁動翻滾掉出這一包慘了

通緝犯超渣！裝有錢「寄生吃軟飯」　4女組團報警抓他...成功復仇

收8千元幫送貨！違規被警攔查　抄出100包毒咖啡...男下場曝光

花蓮男童從樓梯摔下！後腦勺腫陷昏迷　警車鳴笛及時送醫

花蓮水泥車失控衝撞！電桿慘斷裂　騎士母女遭波及送醫

差點遭輾！國二女騎單車被遊覽車追撞　倒地翻滾迅速爬起

一顆就破產！台東海岸南田石頭千萬別亂撿　違者最高罰500萬　

撿到存摺、贓款埋樹下…19歲車手很會掰：我還在試用期

台灣PAY藏繳稅大戶！一次付清逾百萬　新竹人佔3成

台東部落民宿合法化說明會圓滿結束　業者參加踴躍

毒品通緝犯拒檢騎車狂竄　摔落邊坡慘成「疊疊樂」

和温貞菱秘戀又同居？　孫沁岳吐「認識經過」誇女方：開朗又認真

包攬阿姆坪湖畔風光！桃園大溪秘境咖啡廳　鋪滿綠色植被太愜意

家政婦變情人！外交官死前財產留給她　子女拒給2625萬...結果曝

臉如「豬+鯊魚」！他撈到「海怪」屍體　專家一看大驚：相當罕見

航海人員測驗開放下載測驗通知書　新冠確診輕症者應戴口罩應試

李眉蓁立委初選勝出爆爭議　民調只差0.15！6連霸議員提申訴

音樂治療延緩失智！北榮開日照機構先河辦理「稻香樂齡音樂學堂」

哈士奇衝向比7雙指下巴放錯洞 秒變換位置笑噴網：害我看87次

社會熱門新聞

快訊／國1事故回堵5公里　成立緊急應變小組

超商浩克被K到濺血　警「打完人拍照」視角曝光

5億高中生「生父」身家達50億　房仲證實：不是難事

「台灣第一媽媽包」創辦人爆坑殺7千萬　竟還高調炫富

闖民宿猥褻熟睡正妹！衛生局長認了「新郎醫師」是姪子

日籍男帶1400萬入境遭沒收！上訴結果出爐

女友打麻將被胡！基隆男持剪刀猛刺牌友

汐止「鬼手阿嬤」現身！43秒撈走4塊豬腳

渣男通緝犯劈4女！女合作報警抓他

婚宴會館127人上吐下瀉　翁一天拉6次

前體育局長「摩鐵不倫」全直擊！　爆婚外情助教19年

惡母女毆打凌虐　女看護每天工作21.5hrs

「最美博士」睡人夫告媒體結果出爐

新北警再破明仁會堂口　逮捕28人最小竟是國中生

更多熱門

相關新聞

三女子聯手將渣男詐騙犯送進監獄 「甜蜜復仇」後相約國外旅遊

三女子聯手將渣男詐騙犯送進監獄 「甜蜜復仇」後相約國外旅遊

上海一名何姓男子腳踏三條船，不僅騙色還騙財10萬多元人民幣（約逾37萬元新台幣），東窗事發後被三名女子聯手舉報詐騙，被法院受理。這起詐騙案近日由法院作出判決，何姓男子被處2年6個月有期徒刑，同時，判決出爐後，才發現完成「甜蜜復仇」的三人已相約國外旅遊度假散心。

渣男通緝犯劈4女！女合作報警抓他

渣男通緝犯劈4女！女合作報警抓他

她諷前任「渣男」謝不娶之恩！GG了

她諷前任「渣男」謝不娶之恩！GG了

岳母來借住3個月就不走了　他知1事氣炸離家

岳母來借住3個月就不走了　他知1事氣炸離家

多次搭霸王車還向運將借錢　桃園男下場曝

多次搭霸王車還向運將借錢　桃園男下場曝

關鍵字：

台男渣男寄生

讀者迴響

熱門新聞

帥男直播一半遭砍！手掌噴飛掉地上

Netflix下手了！凌晨開鍘寄生帳號

新郎婚宴公開「新娘偷吃照」　小王是伴郎

新郎醫婚禮當天襲胸尻槍　知情人士爆「新娘猛料」

美認定瑪娃「超級颱風」　大迴轉路徑曝

快訊／國1事故回堵5公里　成立緊急應變小組

強颱瑪娃一路向西！可能提早轉彎

港劇資深綠葉病逝！　「罹癌康復又復發」消瘦近照曝

嘲諷乘客不懂英文！國泰航空3空姐被開除

「台灣第一媽媽包」喜舖創辦人道歉了

日本丸龜「吃出活青蛙」！整隻綠綠碗底游

即／「瑪娃」轉強烈颱風！暴風圈恐擴大

葛斯齊一個原因對賀軍翔態度大逆轉

曹錦輝飆148K速球　郭泓志曾讚天份高

快訊／劉亞仁被上銬帶走了！　表情黯淡送往收押所

更多

最夯影音

更多
盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球
輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了

輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面