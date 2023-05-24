「中華人間佛教聯合總會」祈福音樂會迎佛誕　高水準聲光沐佛恩

▲中華人間佛教聯合總會主席團的心保和尚、福智僧團住持如淨法師，和常務理事法照法師、慧傳法師，以及理事依空法師，帶領恭讀星雲大師的〈佛誕節祈願文〉。（圖／中華人間佛教聯合總會提供）



生活中心／綜合報導

為慶祝農曆四月初八佛誕節的來臨，中華人間佛教聯合總會特別舉辦了盛大的「佛誕祈福音樂會」，5月21日在佛光山佛陀紀念館大覺堂舉行的這場音樂會，由佛教界十二個合唱團隊擔綱演出，幾十首佛教歌曲，集合了傳統的合唱曲、無伴奏阿卡貝拉、帶動唱和具現代節奏感的說唱等多樣形式，輔以生動的影音動畫多媒體展現，給現場近2000人一場感念佛恩、滌心淨慮的音樂饗宴。

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▲中華人間佛教聯合總會主席團的心保和尚、福智僧團住持如淨法師，和常務理事法照法師、慧傳法師，以及理事依空法師，帶領恭讀星雲大師的〈佛誕節祈願文〉。（圖／中華人間佛教聯合總會提供）



音樂會在佛光山叢林學院讚頌團的〈七如來讚頌〉聲中，由總會主席團主席、佛光山住持心保和尚、福智僧團住持如淨法師、常務理事法照法師、慧傳法師，以及理事依空法師，首先帶領大眾恭讀星雲大師的〈佛誕節祈願文〉。心保和尚致詞表示，佛陀出生、修行、成道都在人間，說明人透過修行能成就解脫道。而佛陀的出世，更肯定我們自己本來就是佛，肯定可以成佛。

▲佛光合唱團金光明分團。（圖／中華人間佛教聯合總會提供）



梵蒂岡駐台大使馬德範也在致詞時強調，今年三月中華人間佛教聯合總會組團至梵蒂岡，受到教宗方濟各的歡喜迎接，體現了宗教文化交流的無限希望。而音樂展現的是人類的真善美，建構祥和美好的世界，讓人類創造更好的未來。代表內政部部長林右昌出席的民政司司長呂清源則表示，現代面臨高齢化，少子化的問題，佛光山開山祖師星雲大師很早就預見年輕人投入的重要性，大師開創音樂弘法，引領青年進入佛教，可說高瞻遠矚。

參與音樂會演出的十幾支團隊，分別來自佛光山、香光尼、福智、中華佛教音樂推廣協會等教團，演唱的幾十首佛教歌曲，古典現代交錯，傳統流行結合，輔以現場高規格的聲光效果，將傳統佛誕音樂會提升到了一個新的境界，其中，福智青年讚頌團與佛光歌詠隊兩個青年團隊的演出，結合了搖滾、說唱RAP和動作帶動唱等元素，展現了年輕人的活力十足，將音樂會帶入了活潑的高潮。而佛光歌詠隊以老照片為背景，用歌聲以「咱的佛教來了」，與1953年的歌詠隊展開了一場跨越時空的對話，用音樂弘法的跨世紀傳承，至為感人。

▲佛光山法師組成的台北金佛隊。（圖／中華人間佛教聯合總會提供）



由佛光山數十位法師組成的金佛隊，以無伴奏阿卡貝拉方式呈現的〈歌頌偉大的佛陀〉與〈禮讚偉大的佛陀〉合唱曲，把平時課誦時的梵唄唱誦推向了藝術展演的另一個高度。知名舞蹈藝術家李偉淳的〈雲舞〉，也以舞蹈詮釋了星雲大師的一筆字，向大師致敬。參與演出的團體還包括香光合唱團，夢蓮花讚頌合唱團、燃燈華藝合唱團、佛光合唱團台北分團、南屏分團、台南分團、金光明分團以及菲律賓光明大學合唱團等。

▲▼福智青年讚頌團和佛光歌詠隊，展現年輕人的活力十足。（圖／中華人間佛教聯合總會提供）



中華人間佛教聯合總會主席暨福智僧團住持如淨和尚表示，音樂讚頌會非常殊勝，佛教界結合在一起，青年、信眾、法師齊心以音聲歌詠讚歎佛陀，內心相當感動，希望未來能持續舉辦這類的讚頌會。中華人間佛教聯合總會主席、國際佛光會世界總會法制長吳志揚，於佛誕音樂會後表示，非常高興佛教界各僧團都有培養藝術種子，欣賞到不同的演唱方式，看到多采多姿的表演。

▲夢蓮花讚頌合唱團帶來〈紫羅蘭〉。（圖／中華人間佛教聯合總會提供）



參加此次音樂會的還包括天主教高雄教區春日玫瑰聖母堂主任司鐸杜勇雄神父、天主教高雄教區教友傳教協進會主席杜國珠、內政部民政司宗教輔導科科長張琳、菲律賓佛光山總住持永光法師、佛陀紀念館館長如常法師，國際佛光會中華總會總會長趙怡、中華人間佛教聯合總會常務理事理監事，以及佛教界諸山長老和居士大德等。