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配合政府防疫　安平觀音亭「觀音佛誕平安宴」近30年來首度延期

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▲受新冠肺炎影響，安平觀音亭「觀音佛誕平安宴」將延期，這是「觀音佛誕平安宴」近30來首次延期。（圖／記者林悅攝）

▲受新冠肺炎影響，安平觀音亭「觀音佛誕平安宴」將延期，這是「觀音佛誕平安宴」近30來首次延期。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

受新冠肺炎影響，為避免大型集會活動造成群聚感染的風險，配合政府防疫政策，安平觀音亭原訂3月12日舉行的「觀音佛誕平安宴」將延期，這也是安平觀音亭觀世音菩薩佛辰日「觀音佛誕平安宴」近30來首次延期。

安平觀音亭主委吳高明月指出，安平觀音亭每年固定有3次時間，都會舉辦「佛誕平安宴」活動，分別是農曆2月19日（觀世音菩薩佛辰日）、6月19日（觀世音菩薩得道紀念日）、9月19日（觀世音菩薩出家紀念日），此時來自全國的信眾，都會返回向觀世音菩薩上香參拜祈福祝壽，熱鬧非凡。

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▲受新冠肺炎影響，安平觀音亭「觀音佛誕平安宴」將延期，這是「觀音佛誕平安宴」近30來首次延期。（圖／記者林悅攝）

但今年受新冠肺炎影響，不得已將延期，安平觀音亭管理委員會指出，原訂農曆2月19日（國曆3月12日）舉行的「觀世音菩薩佛誕平安宴」，因應新冠肺炎防疫工作將延期，舉辦日期將視疫情發展情況而定，屆時將另行通知。

安平觀音亭指出，舉辦該活動約有30年之久，除了「88水災」時，雖然當天舉辦平安宴，但因淹水之故，信眾無法涉水參加外，其餘均如期舉行。今年則受新冠肺炎影響，不得不宣布延期，安平觀音亭僅舉辦「大悲懺法會」及博龜活動（2隻金錢龜、1隻蛋黃酥龜），安平觀音亭盼由眾法師唸經為眾生消災解厄，讓觀世音菩薩的大慈大悲聞聲救苦的精神，度化眾生，祈求保佑民眾健康，期望疫情受到控制，患者早日康復。

安平觀音亭進一步說明，恭祝觀世音菩薩佛誕(農曆2月19日)，援例於前二日恭請大高雄佛教會理事長上悟下豪法師，主持大悲懺法會，領眾誦大悲懺，時值新冠肺炎疫情嚴峻，觀音亭將大團聚的平安宴取消，屬於開放空間之祈福大悲懺法會則是不對外擴大辦理，入念佛堂內師兄姐均需量體溫戴口罩洗手，會後並贈送大悲咒水，祈求新冠肺炎疫情消除，大家平安，風調雨順 國泰民安 世界和平。

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