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台灣佛教界線上慶佛誕　聚集善能量為第一線防疫人員和民眾祈福

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▲新北市民政局與新北市土城慈法禪寺4月30日舉辦「2020新北佛誕文化節 線上慶佛誕」，利用網路研習佛法慶祝佛誕，可說是全球創舉。 。（圖／新北市土城慈法禪寺提供）

▲新北市民政局與新北市土城慈法禪寺4月30日舉辦「2020新北佛誕文化節 線上慶佛誕」，利用網路慶祝佛誕。 （圖／土城慈法禪寺提供，以下同）

記者陳崑福／新北報導

台灣佛教界原訂於今年4月30日舉行佛誕節，紀念釋迦牟尼佛誕生，受新冠肺炎疫情影響，配合政府政策，所有的大型活動全部停辦；新北市民政局與新北市土城慈法禪寺決定改為「2020新北佛誕文化節 線上慶佛誕」，設計了多項有趣的活動，讓民眾在家中依然可以親近佛陀。藉由現代的科技，在網路上也能研習佛法慶祝佛誕，可說是全球創舉。

▲新北市民政局與新北市土城慈法禪寺4月30日舉辦「2020新北佛誕文化節 線上慶佛誕」，利用網路研習佛法慶祝佛誕，可說是全球創舉。 。（圖／新北市土城慈法禪寺提供）

▲▼祈福活動。

▲新北市民政局與新北市土城慈法禪寺4月30日舉辦「2020新北佛誕文化節 線上慶佛誕」，利用網路研習佛法慶祝佛誕，可說是全球創舉。 。（圖／新北市土城慈法禪寺提供）

「2020新北佛誕文化節 線上慶佛誕」籌備策劃人也是中華佛教青年會理事長開善法師表示，今年線上慶佛誕有「祈福五燈奬」、「吉祥祈福籤」、「疫起來修持」3大主題，希望聚集善能量讓疫情早日平息。

新北市民政局長柯慶忠表示，佛誕文化節為新北市盛大活動之一，也是北台灣佛教徒共襄盛舉的盛會，因疫情尚未平息，改以線上慶佛誕方式，讓民眾上網祝禱洗滌心靈，也為第一線防疫人員祈福。

土城慈法禪寺住持暨中國佛教會理事長淨耀法師表示，農曆4月8日為釋迦牟尼佛聖誕，相傳佛陀降生時，九龍以清水沐浴太子金身，所以佛誕節又稱作浴佛節。希望透過線上慶佛誕，結合眾人祈福修持的正能量，迴向四方，更迴向為社會奉獻的防疫人員。

淨耀法師指出，每年12月25日為耶穌基督誕生日，而非基督教徒也熱鬧慶祝，讓耶誕節成為全球歡慶的節日，代表基督教信仰推廣成功，值得佛教借鏡效法，應符合時代需要，讓佛誕接軌時代，推廣至世界各地。

為宣傳線上慶佛誕，新北巿民政局還仿熱門韓劇《屍戰朝鮮》拍攝影片，特別找到與劇情場景相似的汐止廣修禪寺、土城慈法禪寺，由在民政局服替代役的「最美蘭陵王」陳奕扮演世子，與民政局同仁及淨耀法師擔綱演出，鼓勵民眾線上慶佛誕為第一線防疫人員祈福，也集氣祈願疫情緩和。

此次「祈福五燈獎」設計「疫情止息祈福燈」、「光明燈」、「藥師燈」、「智慧燈」及「事業燈」，民眾選擇點燈類別後，每稱念一次釋迦牟尼佛聖號，從念21次的小燈、到念49次出現中燈、念108次放大放亮至無限光明的大燈。而透過「祈福五燈獎」，可為第一線防疫人員、自己、家人或親友祈福點燈及分享，並可截圖「祈福五燈獎」畫面至「新北民政保平安臉書」留言，即有機會獲得經慈法禪寺加持過的「藥師咒種子字招財變色貔貅手珠」及「藥師咒輪菩提葉防磁波貼紙」1組，限量48組。

另外，「吉祥祈福籤」主題，只要雙手合十，默念「南無本師釋迦牟尼佛」三稱，再稱念「南無藥師琉璃光如來」三稱，以虔誠心想欲詢問之事項，即可點擊抽籤，求得藥師經12大願其中一願的祝福。

至於「疫起來修持」主題，民眾稱念「南無藥師琉璃光如來」即可啟動轉輪修持並迴向給想祝福的人，慈法禪寺也將收集民眾的祝福，於 4月30日佛誕當天誦經迴向疫情止息，眾生安樂。

為因應民眾在佛誕節日有浴佛的習慣，土城慈法禪寺在一樓廣場設置戶外浴佛區，讓一般民眾滿願；並配合政府的疫情防治措施，設立人與人之間保持社交距離，戴口罩、量體溫、酒精消毒。歡迎大眾缐上慶佛誕，網站：https://pray.braindna.co/2020

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