台南安平觀音亭觀音得道佛誕　平安宴席開280桌柯文哲上香祝壽

▲台北市長柯文哲等人，在安平觀音亭主委吳高明月（左三）陪同下，向觀音佛祖祝壽。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／南市報導

農曆6月19日是「觀世音菩薩得道紀念日」，台南市安平觀音亭盛大舉辦法會及「觀音佛誕平安宴」，來自全國各地信眾返廟，向觀世音菩薩上香祝壽祈福，整座觀音亭熱鬧滾滾擠得水洩不通，中午平安宴席開280桌約2千多人與會祝壽，盛況空前，台北市長柯文哲與夫人陳佩琪等人到場祝壽。

台北市長柯文哲與夫人陳佩琪等人，21日上午11時50分左右到場祝壽，在安平觀音亭主委吳高明月率委員陪同下，向觀音佛祖上香祈福，柯文哲市長現場與廟方委員、信眾互動熱絡，並聽取吳高明月主委介紹安平觀音亭之沿革。

吳高明月主委指出，安平觀音亭每年固定有3次時間，都會舉辦「佛誕平安宴」活動，分別是農曆2月19日（觀世音菩薩佛辰日）、6月19日（觀世音菩薩得道紀念日）、9月19日（觀世音菩薩出家紀念日），此時來自全國的信眾，都會返回向觀世音菩薩上香參拜祈福祝壽，熱鬧非凡。

吳高明月主委說，安平觀音亭在觀世音菩薩得道紀念日，特舉辦法會，由眾法師唸經為眾生消災解厄，讓觀世音菩薩的大慈大悲聞聲救苦的精神，度化眾生。吳高明月主委期勉信眾大家要一心向善、常念佛號，並請大家一起誠心來持念南無大慈大悲廣大靈感觀世音菩薩。



21日中午整座觀音亭熱鬧滾滾擠得水洩不通，觀音佛誕平安宴於中午12時15分左右開席，共席開280席，均座無虛席，近2800位信眾共同與宴，盛況空前。

柯文哲一行人中午也受邀參與「平安宴」，與信眾享用素齋宴。安平觀音亭吳高明月主委，並籲請信眾開動前要先唸佛，供養三寶後再開動。柯文哲市長夫婦也逐桌向信眾來賓問候，展現親民的一面。

台南市議員盧崑福、李啟維……等多位民代、里長、交陪宮廟…到場祝賀，台南安平觀音亭觀世音菩薩得道紀念日「觀音佛誕平安宴」，也在充滿歡喜心與法喜中，圓滿完成。