阿北超吸金！柯文哲競選小物開賣　3個多小時賣破千萬

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲角逐2024年總統大位，23日第一波開賣競選小物，開賣首日就已經突破千萬，吸金能力依舊驚人。柯文哲晚間也在臉書表示，他會珍惜每一筆捐款，尤其現在通膨，大家也不是很有錢，一定會秉持公開透明，所有捐款只用於必要的競選開支，會堅持從政的初衷，不會為了選舉放棄信念。

柯文哲23日在臉書表示，今天他的小額募款開通3小時，幕僚就傳來最新進度，詢問要不要向支持者說些甚麼？柯面對鏡頭，竟然有點語塞了，因他知道，這個數字背後，承載著多少人的信任與期望。

柯文哲強調，請大家放心，他會珍惜每一筆捐款，尤其現在通膨，大家也不是很有錢。一定會秉持公開透明，所有捐款只用於必要的競選開支，會堅持從政的初衷，不會為了選舉放棄信念，「人民的力量，將再一次創造奇蹟，再次改變成真」。

柯文哲23日中午在臉書上貼文，希望支持者「斗內」，表示只要點擊、註冊、登入，每一筆捐贈款項都可以累積P幣，兌換環保又實用的競選小物；也可以直接透過帳戶捐款，小額募款公開透明。柯強調，支持者可以請放心，選舉只花必要開支，因為選舉經費要合理，才能確保日後公平執政。