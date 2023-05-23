柯文哲開政治獻金專戶　四叉貓不捐了：他那麼多金主

記者劉昌松／台北報導

民眾黨主席柯文哲為了參選2024總統大選，23日開通「政治獻金專戶」，民眾可累積捐款變成「P幣」，用來兌換競選小物，對此，過去多次跟阿北(柯文哲)同框自拍的四叉貓(劉宇席)23日表示，應該不會捐款，「他那麼多金主了」，不過四叉貓肯定柯的民調穩定在20%，代表政黨票至少會有7、80萬張，「(民眾黨)立委席次很可能增加很多。」

▲四叉貓認為民眾黨這次可以靠政黨票拿到很多立委席次。（圖／記者劉昌松攝）

四叉貓被高虹安前助理袁康介提告，今天下午到台北地檢署出庭，媒體記者問他如何看待這次柯文哲出馬競選總統，他表示，「柯文哲各路民調從20%到25%，到上禮拜國民黨內部做的民調，可以看到侯友宜跟柯文哲都幾乎持平，都是25%，說不定柯文哲真的有一爭之力。」

四叉貓分析，畢竟滿多國民黨的人不太喜歡侯友宜，「你看朱立倫被洗版成這樣，他們都喜歡郭台銘出來啊，就算柯文哲這次選不好，穩定20%，政黨票至少就7、80(萬票)起跳了吧，所以我覺得他的立委席次很可能增加很大。」

另外針對柯文哲公布政治獻金專戶，四叉貓表示，23日整天在準備自己要開庭的資料，還沒追新聞，記者追問「那現在知道會贊助他嗎？」，四叉貓說：「不會吧，他那麼多金主了，對不對？」而對於這次大選的支持對象，他則笑笑地說：「還早，還沒有總統登記，我先保留好了。」