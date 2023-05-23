噁男議員強抱亂揉！「背部磨蹭」性騷女議員　煎餅丟胸部：我幫妳拿

▲南韓京畿道富川市民主黨籍市議員朴成浩10日性騷國民力量年輕女議員，亂摸且又摟又抱的過程被監視器拍下。（圖／國民力量崔姓市議員）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓最大在野黨「共同民主黨」再度傳出性騷擾案件！該黨籍的京畿道富川市市議員朴成浩（박성호）本月在研修活動用餐時，不僅將韓國煎餅丟向國民力量（執政黨）崔姓女議員胸部，淫笑喊「要我幫妳撿嗎」，隔天晚餐時更肆意狂摸年僅20多歲的女議員和女性職員，以背部磨蹭對方身體，目前他已提出退黨申請。

根據韓媒《News1》、《韓聯社》，國民力量富川市議員昨（22）日下午在市府召開記者會，向外界透露女性市議員崔玉順（최옥순）、崔草恩（최초은，音譯）先後慘遭共同民主黨籍市議員朴成浩性騷擾的過程，兩人在經歷性騷擾後曾向市議長崔成雲（최성운，共同民主黨）彙報。

崔玉順表示，儘管議長崔成雲曾經承諾會給她們一個「合理的交待」，然而至今卻毫無下文，因此決定以強制醜行（性騷）和暴力等罪嫌向警方提告，將崔草恩以及其他女性黨工遭到朴成浩性騷的關鍵9分58秒監視器影像交給警方，並雇用公設辯護人，同時她們19日要求市議會倫理委員會懲戒朴成浩。

▲今年49歲的京畿道富川市共同民主黨籍市議員朴成浩。（圖／翻攝自韓網）

首先是「扔煎餅事件」。朴成浩和崔玉順等市議員們9日前往全羅南道珍島郡聚餐，當時朴成浩想吃韓式煎餅，因此崔玉順才將煎餅放在桌上，豈料朴成浩卻丟擲韓式煎餅，煎餅擊中崔玉順的胸部，此時朴成浩看著對方的胸部後竟淫笑表示，「我來幫妳拿開」，崔玉順感到備受屈辱。

對此，朴成浩辯稱是因為崔玉順態度不禮貌、不說敬語，才讓他忍無可忍，「國民力量崔玉順議員喊道『呀（命令式語氣）！幫我拿點好吃的過來』，我才順手向崔議員丟擲煎餅，而她又將煎餅丟回來，擊中我的眼鏡。」

再來是「性騷女議員事件」。隔天（5月10日），富川市議會來到全羅南道順天市繼續議程研修活動，並在該地一間餐廳用晚餐，晚間8時11分，朴成浩竟然刻意移動至角落的座位，並用背部磨蹭市議會女性職員的身體，監視器影像顯示，被害女職員將手放到頭部，表情顯得相當痛苦。

▼朴成浩性騷其他女性市議員、女性職員的監視器畫面被媒體曝光。

經過4分鐘後，朴成浩又刻意移動到年僅20多歲的年輕女市議員崔草恩以及其他女職員的座位，此時他竟然用手臂摟抱崔草恩的頸部、或是用手刻意撫摸對方肩膀，在乾杯完後又將崔草恩的手臂、頸部擁入懷中搖晃，之後崔草恩將打翻在牛仔褲的酒擦乾淨後，才終於成功離開座位。

崔草恩在記者會解釋，「因為是研修活動，我不太方便喝過多的酒，因此才放下酒杯，沒想到朴成浩議員卻抱著我的頸部，似乎是質問我為何不喝酒，才會導致酒倒在衣服上。」

朴成浩事後向《韓聯社》辯稱，「那時我喝得非常醉，對於當時的狀況已經完全記不起來，我絕對沒有刻意讓女職員坐在我身旁。」

共同民主黨京畿道黨部今（23）日表示，目前朴成浩已經申請退黨程序。