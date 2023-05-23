南韓國考出包！答案卷寫完「直接被銷毀」　600多名考生被迫重考

▲南韓國家考試出包，600多名考生的答案紙尚未評分就直接被銷毀。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓雇傭勞動部轄下的公共機關23日表示，上個月舉行的一場國家技術資格考試，收回的答案卷中有多達600餘份在閱卷評分前就遭到不當銷毀，坦承發生了本不應該有的疏失。機關首長在記者會上道歉，並承諾於6月1至4日辦理補考，也在積極研討提供權益受損考生交通費、手續費等相關補償方案。

根據韓國日報、JTBC等韓媒報導，韓國產業人力公團（HRDK）4月23日舉行2023年技師暨產業技師的定期技能考試，然而，第一輪筆試程序中發生交接疏失，609名考生填寫完的答案卷未被運送至評分中心，而是整袋直接遭到銷毀。經確認，受影響的是在首爾恩平區延曙中學考場的應試者，他們報考了包含建築機械設備工程師等共61種項目。

韓國產業人力公團理事長魚秀鳳在記者會上表示，「作為應該確保國家資格的公正性與信賴性的公共機關，發生了本不該發生的事，對此深感責任重大。公團在資格鑑定管理上有所疏忽，為考試的應試者帶來損害，我為此鄭重道歉。」

報導指出，韓國產業人力公團決定在6月1~4日、24~25日舉辦追加考試，並且正在討論免除報考費用或手續費、給付交通費等後續補償方案。公團內部也將採取追究管理人責任，重新檢視國家技術資格考試程序等措施，以防類似事件再次發生。