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日本壽司郎遭惡搞後「取消迴轉」！　有望夏天恢復

▲▼ 壽司郎,北屯,台中,醬油,店家。（圖／記者許權毅攝）

▲壽司郎有意在今年夏天恢復迴轉作業，將重新把餐點擺在迴轉盤上供顧客選擇。（圖／記者許權毅攝）

文／中央社

日本連鎖迴轉壽司龍頭「壽司郎」今年初遭顧客惡搞後，從2月起暫停「迴轉」並徹底做好相關對策，但傳出有意在今年夏天恢復，將重新把餐點擺在迴轉盤上供顧客選擇。

日本讀賣新聞報導，壽司郎母公司FOOD & LIFE COMPANIES社長水留浩一接受讀賣專訪時說，「（讓各式各樣的壽司）轉動才有活力」，表達出有意重啟「迴轉」的想法。

看著迴轉盤上的各式壽司轉動，然後選擇自己想吃餐點的方式，相當受到以小孩為主的顧客喜愛。

不過，壽司郎今年初起發生顧客舔醬油瓶、拿看似消毒用酒精噴壽司盤等影像在網上瘋傳，讓原本的迴轉壽司改成用平板點餐，只有顧客下單的壽司會出現在迴轉盤上，並在迴轉盤與座位間安裝透明壓克力板，提高顧客「惡搞」難度。

另外，過去放在迴轉盤上的各式壽司，在迴轉一定時間後若未被取用，多數情況都會被丟棄。

壽司郎為減少食物浪費，目前想法是透過店內廣播後提供「迴轉盤限定食材」。水留說，希望只把有意義的東西放上迴轉盤。

在連串惡搞行為中，日本多數大型連鎖迴轉壽司業者同受其害，「壽司銚子丸」到4月止取消各分店的迴轉盤，改由店員直接送餐到桌。

「魚米」、「濱壽司」及「河童壽司」等業者，至今都改成用直線快速輸送食材的「高速通道」提供顧客所點餐點。隨著壽司郎有意恢復迴轉服務，可能也會對其他同業帶來影響。

至於另一家迴轉壽司業者「藏壽司」，採用能偵測轉盤上可疑動作的「人工智慧（AI）攝影系統」，是目前日本少數仍以迴轉盤提供所有壽司的迴轉壽司店。

 

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